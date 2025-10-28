Dünya Bankı: Azərbaycanın dövlət borcu 2025-ci ildə ÜDM-in 23 %-ni təşkil edəcək
- 28 oktyabr, 2025
- 15:31
Dünya Bankının proqnozlarına görə, 2025-ci ildə Azərbaycanın ümumi dövlət borcu ümumi daxili məhsulun (ÜDM) 23,1 %-ni təşkil edəcək.
"Report" bankın hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu göstəricinin gələn il 24,7 %-ə qədər artacağı, 2027-ci ildə isə ÜDM-in 24,6 %-nə qədər azalacağı gözlənilir.
Bankın gözləntilərinə görə, cari ildə dövlət xərcləri ÜDM-in 33 % səviyyəsində proqnozlaşdırılır və gələn il ÜDM-in 32,4 %-nə, 2027-ci ildə isə ÜDM-in 32,3 %-nə qədər azalacaq.
Eyni zamanda, Dünya Bankının proqnozlarına görə, dövlət gəlirləri 2025-ci ildə ÜDM-in 36,5 %-ni, 2026-cı ildə ÜDM-in 34,2 %-ni və 2027-ci ildə ÜDM-in 39,9 %-ni təşkil edəcək.
Hesabata əsasən, fiskal balans 2025-ci ildə ÜDM-in 3,6 %-i, 2026-cı ildə 1,9 %-i və 2027-ci ildə 1,7 %-i səviyyəsində gözlənilir.