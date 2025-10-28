İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Dünya Bankı: Azərbaycanın dövlət borcu 2025-ci ildə ÜDM-in 23 %-ni təşkil edəcək

    Maliyyə
    • 28 oktyabr, 2025
    • 15:31
    Dünya Bankı: Azərbaycanın dövlət borcu 2025-ci ildə ÜDM-in 23 %-ni təşkil edəcək

    Dünya Bankının proqnozlarına görə, 2025-ci ildə Azərbaycanın ümumi dövlət borcu ümumi daxili məhsulun (ÜDM) 23,1 %-ni təşkil edəcək.

    "Report" bankın hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu göstəricinin gələn il 24,7 %-ə qədər artacağı, 2027-ci ildə isə ÜDM-in 24,6 %-nə qədər azalacağı gözlənilir.

    Bankın gözləntilərinə görə, cari ildə dövlət xərcləri ÜDM-in 33 % səviyyəsində proqnozlaşdırılır və gələn il ÜDM-in 32,4 %-nə, 2027-ci ildə isə ÜDM-in 32,3 %-nə qədər azalacaq.

    Eyni zamanda, Dünya Bankının proqnozlarına görə, dövlət gəlirləri 2025-ci ildə ÜDM-in 36,5 %-ni, 2026-cı ildə ÜDM-in 34,2 %-ni və 2027-ci ildə ÜDM-in 39,9 %-ni təşkil edəcək.

    Hesabata əsasən, fiskal balans 2025-ci ildə ÜDM-in 3,6 %-i, 2026-cı ildə 1,9 %-i və 2027-ci ildə 1,7 %-i səviyyəsində gözlənilir.

    Dünya Bankı Azərbaycan dövlət borcu dövlət xərcləri dövlət gəlirləri
    ВБ: Госдолг Азербайджана в 2025 году составит 23% ВВП
    World Bank: Azerbaijan's public debt to amount to 23% of GDP in 2025

    Son xəbərlər

    15:41

    Prezident Cəbrayılda "Şəfəq" Günəş Elektrik Stansiyasına gedən avtomobil yolunun açılışında iştirak edib

    Daxili siyasət
    15:40
    Foto

    DSMF sədri Bakıda vətəndaş qəbulu keçirib

    Daxili siyasət
    15:37

    Keniyada təyyarə qəzaya uğrayıb, 11 nəfər ölüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    15:36
    Foto

    Cəbrayıl şəhərində ikinci və üçüncü yaşayış komplekslərinin təməli qoyulub

    Daxili siyasət
    15:35

    BƏƏ Federal Milli Şurasının sədri Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib

    Xarici siyasət
    15:35
    Foto

    İlham Əliyev Cəbrayıl şəhər məscidinin təməlini qoyub

    Din
    15:34
    Foto

    Ruben Vardanyana yeni vəkil təyin olunub

    Hadisə
    15:31

    Minatəmizləmə fəaliyyəti üçün qiymətləndirmənin aparılması qaydası təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    15:31

    Dünya Bankı: Azərbaycanın dövlət borcu 2025-ci ildə ÜDM-in 23 %-ni təşkil edəcək

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti