    Ученые выдвинули новую теорию внеземного происхождения жизни на Земле

    Наука и образование
    • 31 декабря, 2025
    • 01:38
    Жизнь на Земле могла возникнуть не на нашей планете, а быть занесенной с Марса метеоритами.

    Как передает Report со ссылкой на портал The Conversation, к такому выводу приходят исследователи, анализируя данные о ранней истории Солнечной системы, условиях на древнем Марсе и времени появления первых организмов на Земле.

    Марс сформировался около 4,6 млрд лет назад, а Земля - примерно 4,54 млрд. В первые сотни миллионов лет обе планеты были раскаленными, но затем начали остывать. По современным представлениям, ранний Марс имел плотную атмосферу и жидкую воду - реки, озера и, возможно, океаны. Это делало его потенциально пригодным для зарождения жизни, сопоставимым с ранней Землей.

    Ситуация на Земле осложняется тем, что около 4,51 млрд лет назад произошло гигантское столкновение с протопланетой Тейей, в результате которого образовалась Луна. Это событие, по мнению ученых, полностью расплавило поверхность планеты, и если жизнь к тому моменту уже существовала, она вряд ли могла уцелеть. Марс, в отличие от Земли, подобных глобальных катастроф не переживал, поэтому гипотетическая ранняя жизнь могла развиваться там более непрерывно.

    Интерес к марсианскому происхождению земной жизни усилился после недавних оценок возраста последнего универсального общего предка всех живых организмов - LUCA. Согласно реконструкциям, он существовал около 4,2 млрд лет назад, то есть всего через 290 млн лет после образования Луны. Это означает, что жизнь на Земле возникла и успела усложниться за сравнительно короткий геологический срок.

    Сторонники "марсианской гипотезы" предполагают, что микроорганизмы могли попасть на Землю с метеоритами, выброшенными с поверхности Марса, и закрепиться здесь, когда условия стали благоприятными. Однако этот сценарий требует, чтобы жизнь пережила сразу несколько экстремальных этапов: мощный удар, выброс в космос, длительное воздействие радиации, а затем вход в атмосферу Земли и падение на поверхность.

    Генетические данные LUCA показывают, что он был приспособлен к горячим и агрессивным средам вроде гидротермальных источников, но признаков адаптации к условиям космоса у него не обнаружено. Эксперименты и модели показывают, что выжить в межпланетном пространстве способны лишь крайне устойчивые микроорганизмы, например образующие споры, и то при условии защиты внутри крупного метеорита.

    Большинство специалистов считают, что хотя идея переноса жизни с Марса на Землю не противоречит законам физики и химии, она менее вероятна, чем самостоятельное зарождение жизни на нашей планете. По их мнению, нескольких сотен миллионов лет вполне достаточно, чтобы сложные химические процессы на ранней Земле привели к появлению первых живых систем.

    Земля Марс космология

