Валютные резервы Нацбанка Грузии достигли рекордных $6,47 млрд
Финансы
- 08 мая, 2026
- 15:58
Валютные резервы Национального банка Грузии достигли рекордных $6,47 млрд.
Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер Грузии Иракли Кобахидзе в ходе заседания правительства страны.
По его словам, в апреле Нацбанк дополнительно пополнил валютные резервы на $154,2 млн.
Кобахидзе также отметил, что курс лари остался стабильным.
"В будущем мы продолжим активно работать во всех направлениях для поддержания высоких темпов экономического роста, высоких темпов бюджетной консолидации и пополнения наших валютных резервов. Мы сделаем для этого все возможное", - сказал премьер.
