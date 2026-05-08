    Валютные резервы Нацбанка Грузии достигли рекордных $6,47 млрд

    08 мая, 2026
    15:58
    Валютные резервы Национального банка Грузии достигли рекордных $6,47 млрд.

    Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер Грузии Иракли Кобахидзе в ходе заседания правительства страны.

    По его словам, в апреле Нацбанк дополнительно пополнил валютные резервы на $154,2 млн.

    Кобахидзе также отметил, что курс лари остался стабильным.

    "В будущем мы продолжим активно работать во всех направлениях для поддержания высоких темпов экономического роста, высоких темпов бюджетной консолидации и пополнения наших валютных резервов. Мы сделаем для этого все возможное", - сказал премьер.

    Gürcüstanın strateji valyuta ehtiyatları rekord həddə çatıb
    Georgia foreign reserves reach record $6.47 billion

