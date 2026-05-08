İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Gürcüstanın strateji valyuta ehtiyatları rekord həddə çatıb

    Maliyyə
    • 08 may, 2026
    • 15:38
    Gürcüstanın strateji valyuta ehtiyatları rekord həddə çatıb

    Gürcüstanın strateji valyuta ehtiyatları rekord həddə - 6,47 milyard ABŞ dollarına çatıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bunu qonşu ölkənin Baş naziri İrakli Kobaxidze bildirib.

    Hökumət başçısı qeyd edib ki, müsbət iqtisadi tendensiyalar fonunda təkcə ötən ay Gürcüstan Milli Bankı valyuta ehtiyatlarını 154,2 milyon ABŞ dolları artırıb.

    Bundan başqa, onun sözlərinə görə, ölkənin milli valyutasının - larinin məzənnəsi sabit qalıb. İ.Kobaxidze əldə olunan nəticələrə görə hökumətin iqtisadi komandasına, o cümlədən Milli Bank rəhbərliyinə təşəkkür edib.

    Baş nazir vurğulayıb ki, hökumət yüksək iqtisadi artım tempini, fiskal sabitliyi və valyuta ehtiyatlarının davamlı artımını qorumaq üçün fəaliyyətini davam etdirəcək.

    Gürcüstan İrakli Kobaxidze Strateji valyuta ehtiyatları

    Son xəbərlər

    15:41

    Gürcüstan iqtisadiyyatı I rübdə 9 % böyüyüb

    Maliyyə
    15:38

    Gürcüstanın strateji valyuta ehtiyatları rekord həddə çatıb

    Maliyyə
    15:32
    Foto

    İslam İnkişaf Bankı Qrupunun sədri Ələt Azad İqtisadi Zonasına səfər edib

    Biznes
    15:26
    Foto

    ADA Universitetində "MyLibAI" platformasının təqdimatı keçirilib

    Elm və təhsil
    15:23
    Foto

    Stolüstü tennis üzrə Azərbaycan çempionatının qaliblərinin adına aydınlıq gəlib

    Fərdi
    15:19

    FIFA Hakimlər Komitəsi DÇ-2026 öncəsi hakim siyahısında dəyişiklik edib

    Futbol
    15:15
    Foto

    Aqil Qurbanov "SAHA 2026"da xarici şirkət rəhbərləri ilə hərbi-texniki əməkdaşlığı müzakirə edib

    Hərbi
    15:14

    Bəxtiyar Aslanbəyli: "Şəfəq-Asiman" blokunda qazma işlərinə hazırlıqlar aparılır"

    Energetika
    15:12
    Foto

    "Vistar" Mükəmməllik Mərkəzində ikinci dalğanın "Məzun günü" keçirilib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti