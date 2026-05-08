Gürcüstanın strateji valyuta ehtiyatları rekord həddə çatıb
Maliyyə
- 08 may, 2026
- 15:38
Gürcüstanın strateji valyuta ehtiyatları rekord həddə - 6,47 milyard ABŞ dollarına çatıb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bunu qonşu ölkənin Baş naziri İrakli Kobaxidze bildirib.
Hökumət başçısı qeyd edib ki, müsbət iqtisadi tendensiyalar fonunda təkcə ötən ay Gürcüstan Milli Bankı valyuta ehtiyatlarını 154,2 milyon ABŞ dolları artırıb.
Bundan başqa, onun sözlərinə görə, ölkənin milli valyutasının - larinin məzənnəsi sabit qalıb. İ.Kobaxidze əldə olunan nəticələrə görə hökumətin iqtisadi komandasına, o cümlədən Milli Bank rəhbərliyinə təşəkkür edib.
Baş nazir vurğulayıb ki, hökumət yüksək iqtisadi artım tempini, fiskal sabitliyi və valyuta ehtiyatlarının davamlı artımını qorumaq üçün fəaliyyətini davam etdirəcək.
