Валютные резервы Центробанка Азербайджана сократились

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Объем официальных валютных резервов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 1 октября 2016 года составил 4 132,7 млн. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, валютные резервы по сравнению с показателем на 1 сентября сократились на 59,8 млн. долларов или 1,43%.

За последний год валютные резервы банка сократились на 2,882 млрд. долларов или 41,09%, а по сравнению с началом года - на 884 млн. манатов или 17,62%.