​Валютные резервы Центробанка Азербайджана резко сократились

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Объем официальных валютных резервов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) в годовом исчислении сократился на 51,84% и на 1 сентября 2015 года составил 7 315,4 млн. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, только в августе этого года валютные резервы сократились на 13,95%, а по сравнению с началом года - на 46,83%.

Отметим, что объем валютных резервов ЦБА на 1 января текущего года составил 13 758,3 млн. долларов. С января валютные резервы начали сокращаться и на 1 февраля составили 12 680,8 млн. долларов, на 1 марта - 11 004,4 млн. долларов, на 1 апреля - 9 472,1 млн. долларов, на 1 мая - 8 387,9 млн. долларов, на 1 июня - 8 430,8 млн. долларов. В июне объем валютных резервов относительно начал расти и на 1 июля составил 8 520,2 млн. долларов, затем в июле вновь началась тенденция к сокращению и на 1 августа валютные резервы достигли 8 501,5 млн. долларов.