Валютные резервы ЦБА в октябре увеличились почти на 1%
Финансы
- 04 ноября, 2025
- 11:50
Валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) по состоянию на 1 ноября 2025 года составили $11 млрд 368,3 млн, что на 0,5% больше по сравнению с 1 октября.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА
Валютные резервы ЦБА по сравнению с показателем на начало 2025 года увеличились на 3,7%, а за последний год (по сравнению с 31 октября 2024 года) практически не изменились.
