    • 04 ноября, 2025
    • 11:50
    Валютные резервы ЦБА в октябре увеличились почти на 1%

    Валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) по состоянию на 1 ноября 2025 года составили $11 млрд 368,3 млн, что на 0,5% больше по сравнению с 1 октября.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА

    Валютные резервы ЦБА по сравнению с показателем на начало 2025 года увеличились на 3,7%, а за последний год (по сравнению с 31 октября 2024 года) практически не изменились.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatları oktyabrda 1 %-ə yaxın artıb
    Azerbaijan's foreign exchange reserves reach $11.37B as of November 1

