Валютные резервы ЦБА в октябре увеличились почти на 1%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) по состоянию на 1 ноября 2025 года составили $11 млрд 368,3 млн, что на 0,5% больше по сравнению с 1 октября.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА

Валютные резервы ЦБА по сравнению с показателем на начало 2025 года увеличились на 3,7%, а за последний год (по сравнению с 31 октября 2024 года) практически не изменились.