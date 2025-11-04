Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatları oktyabrda 1 %-ə yaxın artıb
Maliyyə
- 04 noyabr, 2025
- 11:45
Bu il noyabrın 1-nə Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) valyuta ehtiyatları 11 milyard 368,3 milyon ABŞ dolları təşkil edib.
"Report" quruma istinadən xəbər verir ki, bu, oktyabrın 1-i ilə müqayisədə 0,5 % çoxdur.
AMB-nin valyuta ehtiyatları ilin əvvəlinə nisbətən 3,7 % artıb, son 1 ildə isə demək olar ki, dəyişməyib.
