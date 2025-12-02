Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Валютные резервы ЦБА в ноябре увеличились почти на 1%

    Финансы
    • 02 декабря, 2025
    • 10:48
    Валютные резервы ЦБА в ноябре увеличились почти на 1%

    Валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) по состоянию на 1 декабря 2025 года составили $11 млрд 433,8 млн, что на 0,6% больше по сравнению с данными на 1 ноября.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА

    Валютные резервы ЦБА по сравнению с показателем на начало 2025 года увеличились на 4,3%, а за последний год (по сравнению с 30 ноября 2024 года) - на 4,25%.

