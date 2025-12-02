Валютные резервы ЦБА в ноябре увеличились почти на 1%
Финансы
- 02 декабря, 2025
- 10:48
Валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) по состоянию на 1 декабря 2025 года составили $11 млрд 433,8 млн, что на 0,6% больше по сравнению с данными на 1 ноября.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА
Валютные резервы ЦБА по сравнению с показателем на начало 2025 года увеличились на 4,3%, а за последний год (по сравнению с 30 ноября 2024 года) - на 4,25%.
Последние новости
11:27
ЕС выделит Армении 12 млн евро на противодействие гибридным кибератакамВ регионе
11:21
Жертвами циклона "Дитвах" на Шри-Ланке стали 410 человекДругие страны
11:21
Кос: ЕС и Турция обсудят процесс нормализации между Баку и ЕреваномВ регионе
11:18
Fitch Ratings ожидает устойчивость банков Азербайджана и региона CIS+Финансы
11:16
Кос: Ведутся переговоры с США и Азербайджаном о возможности участия ЕС в TRIPPВ регионе
11:16
Ульви Мехдиев: Стоимость рынка ИИ превысила $800 млрдИКТ
11:15
Парламент рассматривает пакет госбюджета Азербайджана на 2026 во втором чтенииВнутренняя политика
11:14
Российский танкер, перевозивший масло в Грузию, атакован у берегов ТурцииВ регионе
11:06