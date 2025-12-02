Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatları noyabrda 1 %-ə yaxın artıb
Maliyyə
- 02 dekabr, 2025
- 10:39
Bu il dekabrın 1-nə Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) valyuta ehtiyatları 11 milyard 433,8 milyon ABŞ dolları təşkil edib.
"Report" quruma istinadən xəbər verir ki, bu, noyabrın 1-i ilə müqayisədə 0,6 % çoxdur.
AMB-nin valyuta ehtiyatları ilin əvvəlinə nisbətən 4,3 %, son 1 ildə isə 4,25 % artıb.
Son xəbərlər
10:46
Braziliyanın Azərbaycana həvalə etdiyi Paris Sazişinin Qlobal Qiymətləndirmə İcmalının mətni razılaşdırılıbDigər
10:44
ABB "İlin əqdi" mükafatını qazandı!Maliyyə
10:43
Azərbaycanda pul bazası noyabrda 3 %-dən çox artıbMaliyyə
10:41
Azərbaycan nümayəndə heyəti COP29 təcrübəsini bölüşmək üçün Türkiyəyə gedəcəkCOP29
10:41
"Fitch Solutions": Azərbaycan iqtisadiyyatı 2025–2027-ci illərdə orta hesabla 2,4 % artacaqMaliyyə
10:41
Foto
Azərbaycan Boks Federasiyasının rəhbərliyi dünya çempionatından öncə milli üzvləri ilə görüşübFərdi
10:39
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatları noyabrda 1 %-ə yaxın artıbMaliyyə
10:36
Video
Azərbaycan ictimai iaşə sektorunda POS-terminalla nağdsız dövriyyə üzrə vergi yükünü azaldırBiznes
10:34