    Maliyyə
    • 02 dekabr, 2025
    • 10:39
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatları noyabrda 1 %-ə yaxın artıb

    Bu il dekabrın 1-nə Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) valyuta ehtiyatları 11 milyard 433,8 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

    "Report" quruma istinadən xəbər verir ki, bu, noyabrın 1-i ilə müqayisədə 0,6 % çoxdur.

    AMB-nin valyuta ehtiyatları ilin əvvəlinə nisbətən 4,3 %, son 1 ildə isə 4,25 % artıb.

