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    Валютные резервы ЦБА увеличились почти на 36%

    Финансы
    • 02 октября, 2026
    • 12:20
    Валютные резервы ЦБА увеличились почти на 36%

    На 1 октября 2026 года валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составили $15 млрд 363,4 млн.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, это на 0,4% больше, чем на 1 сентября.

    Валютные резервы ЦБА увеличились на 33,4% по сравнению с началом года и на 35,8% - за последний год.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Валютные резервы Азербайджана
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatları 36 %-ə yaxın artıb
    Azerbaijan's central bank reserves rise to $15.36 billion
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