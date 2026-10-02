Валютные резервы ЦБА увеличились почти на 36%
Финансы
- 02 октября, 2026
- 12:20
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На 1 октября 2026 года валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составили $15 млрд 363,4 млн.
Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, это на 0,4% больше, чем на 1 сентября.
Валютные резервы ЦБА увеличились на 33,4% по сравнению с началом года и на 35,8% - за последний год.
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatları 36 %-ə yaxın artıb
Azerbaijan's central bank reserves rise to $15.36 billion
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