Валютные резервы ЦБА увеличились почти на 36%

На 1 октября 2026 года валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составили $15 млрд 363,4 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, это на 0,4% больше, чем на 1 сентября.

Валютные резервы ЦБА увеличились на 33,4% по сравнению с началом года и на 35,8% - за последний год.