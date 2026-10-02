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    В Чехии во время прыжка с высоты нескольких метров погиб парашютист

    Другие страны
    • 02 октября, 2026
    • 16:26
    В Чехии во время прыжка с высоты нескольких метров погиб парашютист

    Недалеко от чешского аэропорта в городе Клатовы погиб парашютист.

    Как передает Report, об этом сообщают чешские медиа со ссылкой на полицию.

    Он упал с высоты нескольких километров во время группового прыжка 14 парашютистов из разных стран в рамках мероприятия, посвященного 40-летию проекта Pink Skyvan - появлению первого легендарного розового парашютного самолета в Европе.

    "После падения с высоты нескольких километров он получил травмы, несовместимые с жизнью. Причина происшествия расследуется следователями", - сообщил представитель полиции.

    Инспекторы Института профессионального расследования авиационных происшествий также расследуют аварию.

    Прыжки с парашютом Чехия
    MiniBoss
    MiniBoss

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