В Чехии во время прыжка с высоты нескольких метров погиб парашютист
Другие страны
- 02 октября, 2026
- 16:26
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Недалеко от чешского аэропорта в городе Клатовы погиб парашютист.
Как передает Report, об этом сообщают чешские медиа со ссылкой на полицию.
Он упал с высоты нескольких километров во время группового прыжка 14 парашютистов из разных стран в рамках мероприятия, посвященного 40-летию проекта Pink Skyvan - появлению первого легендарного розового парашютного самолета в Европе.
"После падения с высоты нескольких километров он получил травмы, несовместимые с жизнью. Причина происшествия расследуется следователями", - сообщил представитель полиции.
Инспекторы Института профессионального расследования авиационных происшествий также расследуют аварию.
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