В Чехии во время прыжка с высоты нескольких метров погиб парашютист

Недалеко от чешского аэропорта в городе Клатовы погиб парашютист.

Как передает Report, об этом сообщают чешские медиа со ссылкой на полицию.

Он упал с высоты нескольких километров во время группового прыжка 14 парашютистов из разных стран в рамках мероприятия, посвященного 40-летию проекта Pink Skyvan - появлению первого легендарного розового парашютного самолета в Европе.

"После падения с высоты нескольких километров он получил травмы, несовместимые с жизнью. Причина происшествия расследуется следователями", - сообщил представитель полиции.

Инспекторы Института профессионального расследования авиационных происшествий также расследуют аварию.