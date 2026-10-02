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    Трамп сообщил, что Южная Корея выделит $8,4 млрд на проект повышения нефтеотдачи

    Другие страны
    • 02 октября, 2026
    • 16:58
    Трамп сообщил, что Южная Корея выделит $8,4 млрд на проект повышения нефтеотдачи

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что Южная Корея направит $8,4 млрд на проект по повышению нефтеотдачи.

    Как передает Report, об этом Трамп написал в Truth Social.

    "Я рад сообщить, что сделка с Республикой Корея становится все более выгодной! $8,4 млрд будут направлены на проект по повышению нефтеотдачи. Увеличение добычи нефти и газа означает энергетическое доминирование США и энергетическую безопасность в мире в будущем!", - написал он.

    Дональд Трамп Соединенные Штаты Америки (США) Южная Корея
    Tramp: "Cənubi Koreya neftçıxarma əmsalının yüksəldilməsi layihəsinə 8,4 milyard dollar ayıracaq"
    Trump says S. Korea will allocate $8.4B for enhanced oil recovery project
    MiniBoss
    MiniBoss

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