Трамп сообщил, что Южная Корея выделит $8,4 млрд на проект повышения нефтеотдачи

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Южная Корея направит $8,4 млрд на проект по повышению нефтеотдачи.

Как передает Report, об этом Трамп написал в Truth Social.

"Я рад сообщить, что сделка с Республикой Корея становится все более выгодной! $8,4 млрд будут направлены на проект по повышению нефтеотдачи. Увеличение добычи нефти и газа означает энергетическое доминирование США и энергетическую безопасность в мире в будущем!", - написал он.