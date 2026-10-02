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    Tramp: "Cənubi Koreya neftçıxarma əmsalının yüksəldilməsi layihəsinə 8,4 milyard dollar ayıracaq"

    Energetika
    • 02 oktyabr, 2026
    • 17:18
    Tramp: Cənubi Koreya neftçıxarma əmsalının yüksəldilməsi layihəsinə 8,4 milyard dollar ayıracaq

    Cənubi Koreya neftçıxarma əmsalının yüksəldilməsi layihəsinə 8,4 milyard dollar yönəldəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Truth Social" səhifəsində yazıb.

    "Bildirməkdən məmnunam ki, Koreya Respublikası ilə sövdələşmə getdikcə daha sərfəli olur! 8,4 milyard dollar neftçıxarma əmsalının yüksəldilməsi layihəsinə yönəldiləcək. Neft və qaz hasilatının artması gələcəkdə ABŞ-nin enerji dominantlığı və dünyada enerji təhlükəsizliyi deməkdir!", - o yazıb.

    Donald Tramp Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Cənubi Koreya
    Трамп сообщил, что Южная Корея выделит $8,4 млрд на проект повышения нефтеотдачи
    Trump says S. Korea will allocate $8.4B for enhanced oil recovery project
    MiniBoss
    MiniBoss

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