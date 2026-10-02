Мемориальный комплекс Ходжалинского геноцида передан в ведение Минкультуры
Внутренняя политика
- 02 октября, 2026
- 16:42
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Внесены изменения в "Перечень подведомственных учреждений, не входящих в структуру Министерства культуры Азербайджанской Республики", утвержденный постановлением Кабинета министров №196 от 17 июня 2014 года.
Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно постановлению, в перечень включен "Мемориальный комплекс Ходжалинского геноцида" в городе Ходжалы.
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