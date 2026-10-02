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    Мемориальный комплекс Ходжалинского геноцида передан в ведение Минкультуры

    Внутренняя политика
    • 02 октября, 2026
    • 16:42
    Мемориальный комплекс Ходжалинского геноцида передан в ведение Минкультуры

    Внесены изменения в "Перечень подведомственных учреждений, не входящих в структуру Министерства культуры Азербайджанской Республики", утвержденный постановлением Кабинета министров №196 от 17 июня 2014 года.

    Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

    Согласно постановлению, в перечень включен "Мемориальный комплекс Ходжалинского геноцида" в городе Ходжалы.

    Али Асадов Мемориальный комплекс жертвам геноцида Ходжалинский геноцид Кабинет министров Азербайджана
    Xocalı Soyqırımı Memorial Kompleksi Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyinə verilib
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