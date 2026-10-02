Азербайджан и ЕС обсудили расширение участия Европы в зеленой энергетике

Азербайджан и Европейский союз обсудили расширение участия европейского частного сектора в проектах в сфере возобновляемой и зеленой энергетики, развития электросетей и энергоэффективности.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, обсуждения состоялись в Брюсселе в рамках заседания "круглого стола" по чистой энергетике Азербайджан–ЕС под руководством министра энергетики Пярвиза Шахбазова и еврокомиссара по энергетике и жилищной политике Дана Йоргенсена.

На встрече были представлены возможности для бизнеса в сферах возобновляемой энергетики, в том числе ветроэнергетики, развития электросетевой инфраструктуры и повышения энергоэффективности.

Отмечено, что реализация планов Азербайджана по увеличению доли ветровой и солнечной энергетики до 38,7% к 2030 году, а также развитие новых энергетических связей между Азербайджаном, странами Южного Кавказа, Центральной Азии, Турцией и Европой создают возможности для сотрудничества с европейскими компаниями.

Особое внимание уделено проекту "Каспийское море - Черное море - Европа". После завершения технико-экономического обоснования основное внимание сейчас направлено на привлечение потенциальных инвесторов и стратегических партнеров.

Шахбазов призвал европейские компании активно участвовать в этом и других проектах зеленых энергетических коридоров, а также в развитии возобновляемой энергетики и энергоэффективности.

Йоргенсен заявил, что технологии, оборудование и инженерный опыт европейских компаний, а также их инвестиции могут способствовать реализации планов Азербайджана в сфере возобновляемой энергетики и региональной взаимосвязанности.