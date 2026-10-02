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    Азербайджан и ЕС обсудили расширение участия Европы в зеленой энергетике

    Энергетика
    • 02 октября, 2026
    • 17:12
    Азербайджан и ЕС обсудили расширение участия Европы в зеленой энергетике

    Азербайджан и Европейский союз обсудили расширение участия европейского частного сектора в проектах в сфере возобновляемой и зеленой энергетики, развития электросетей и энергоэффективности.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, обсуждения состоялись в Брюсселе в рамках заседания "круглого стола" по чистой энергетике Азербайджан–ЕС под руководством министра энергетики Пярвиза Шахбазова и еврокомиссара по энергетике и жилищной политике Дана Йоргенсена.

    На встрече были представлены возможности для бизнеса в сферах возобновляемой энергетики, в том числе ветроэнергетики, развития электросетевой инфраструктуры и повышения энергоэффективности.

    Отмечено, что реализация планов Азербайджана по увеличению доли ветровой и солнечной энергетики до 38,7% к 2030 году, а также развитие новых энергетических связей между Азербайджаном, странами Южного Кавказа, Центральной Азии, Турцией и Европой создают возможности для сотрудничества с европейскими компаниями.

    Особое внимание уделено проекту "Каспийское море - Черное море - Европа". После завершения технико-экономического обоснования основное внимание сейчас направлено на привлечение потенциальных инвесторов и стратегических партнеров.

    Шахбазов призвал европейские компании активно участвовать в этом и других проектах зеленых энергетических коридоров, а также в развитии возобновляемой энергетики и энергоэффективности.

    Йоргенсен заявил, что технологии, оборудование и инженерный опыт европейских компаний, а также их инвестиции могут способствовать реализации планов Азербайджана в сфере возобновляемой энергетики и региональной взаимосвязанности.

    Пярвиз Шахбазов Дан Йоргенсен Европейский союз (ЕС) Зеленая энергетика
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