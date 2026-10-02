Первый заместитель министра финансов избран членом Наблюдательного совета ABB
- 02 октября, 2026
- 17:02
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Состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Международный банк Азербайджана" (ABB).
Как сообщает Report, на собрании в соответствии со статьей 8.10 Устава ОАО в заочной форме состоялось голосование посредством личного кабинета, созданного Национальным депозитарным центром на Инвесторском портале (invp.e-mdm.gov.az).
По итогам голосования первый заместитель министра финансов Анар Керимов был избран членом Наблюдательного совета ОАО ABB сроком на 3 года.
ABB создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Уставный капитал банка равен 1 млрд 281,271 млн манатов. 88,54% акций банка принадлежат Министерству финансов, 3,64% - Государственной службе по имущественным вопросам при Министерстве экономики, 0,22% - небанковской кредитной организации (НБКО) ЗАО "Аграркредит", а 7,6% - физическим и юридическим лицам.