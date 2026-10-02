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    Maliyyə nazirinin I müavini ABB-nin rəhbərliyinə gətirilib

    Maliyyə
    • 02 oktyabr, 2026
    • 16:43
    Maliyyə nazirinin I müavini ABB-nin rəhbərliyinə gətirilib

    "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" (ABB) ASC-nin səhmdarlarının növbədənkənar ümumi yığıncağı keçirilib.

    "Report" Banka istinadən xəbər verir ki, yığıncaqda səsvermə Bankın Nizamnaməsinin 8.10-cu maddəsinə əsasən qiyabi şəkildə, Milli Depozit Mərkəzinin İnvestor Portalında (invp.e-mdm.gov.az) yaradılmış şəxsi kabinet vasitəsilə baş tutub.

    Səsvermə nəticəsində maliyyə nazirinin I müavini Anar Kərimov 3 il müddətinə ABB-nin Müşahidə Şurasının (MŞ) üzvü seçilib. Bununla bağlı Bankın Nizamnaməsində və MŞ haqqında Əsasnaməsində dəyişiklik edilib.

    Xatırladaq ki, ABB 1992-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 1 milyard 281,271 milyon manatdır. Bankın səhmlərinin 88,54 %-i Maliyyə Nazirliyinə, 3,64 %-i İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə, 0,22 %-i "Aqrarkredit" QSC bank olmayan kredit təşkilatına (BOKT), 7,6 %-i isə fiziki və hüquqi şəxslərə məxsusdur.

    ABB-nin müasir, faydalı və universal məhsul və xidmətləri barədə ətraflı məlumatı Bankın filial və şöbələrindən, ABB-nin rəsmi internet səhifəsi, 937 nömrəli Məlumat Mərkəzindən, həmçinin Bankın rəsmi sosial şəbəkə səhifələrindən əldə etmək mümkündür.

    Anar Kərimov Azərbaycan Beynəlxalq Bankı (ABB) Müşahidə Şurası Səhmdarların yığıncağı
    Первый заместитель министра финансов избран членом Наблюдательного совета ABB
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