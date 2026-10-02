İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatları 36 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    • 02 oktyabr, 2026
    • 12:00
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatları 36 %-ə yaxın artıb

    Bu il sentyabrın 30-na Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) valyuta ehtiyatları 15 milyard 363,4 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

    "Report" quruma istinadən xəbər verir ki, bu, avqustun 31-i ilə müqayisədə 0,4 % çoxdur.

    AMB-nin valyuta ehtiyatları ilin əvvəlinə nisbətən 33,4 %, son 1 ildə isə 35,8 % artıb.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Valyuta ehtiyatları
    Валютные резервы ЦБА увеличились почти на 36%
    Azerbaijan's central bank reserves rise to $15.36 billion
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