Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatları 36 %-ə yaxın artıb
Maliyyə
- 02 oktyabr, 2026
- 12:00
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Bu il sentyabrın 30-na Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) valyuta ehtiyatları 15 milyard 363,4 milyon ABŞ dolları təşkil edib.
"Report" quruma istinadən xəbər verir ki, bu, avqustun 31-i ilə müqayisədə 0,4 % çoxdur.
AMB-nin valyuta ehtiyatları ilin əvvəlinə nisbətən 33,4 %, son 1 ildə isə 35,8 % artıb.
Валютные резервы ЦБА увеличились почти на 36%
Azerbaijan's central bank reserves rise to $15.36 billion
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