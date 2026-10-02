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    Пярвиз Шахбазов: Примерно половина экспорта газа Азербайджана поставляется в Европу - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    • 02 октября, 2026
    • 17:17
    Пярвиз Шахбазов: Примерно половина экспорта газа Азербайджана поставляется в Европу - ОБНОВЛЕНО

    Примерно половина экспорта газа Азербайджана направляется в европейские страны.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на IV заседании Энергетического диалога высокого уровня, созданного в целях развития стратегического энергетического партнерства между Азербайджаном и ЕС, прошедшем под руководством европейского комиссара по энергетике и жилищному хозяйству Дана Йоргенсена в Брюсселе.

    По его словам, в прошлом году в Европу было поставлено 12,8 млрд кубометров газа, а за первые 8 месяцев этого года этот показатель превысил 7 млрд кубометров:

    "В этом году с началом первых поставок азербайджанского газа в Германию и Австрию число государств ЕС, получающих азербайджанский газ, достигло 10. Была предоставлена информация о проектах, реализуемых в направлении увеличения добычи газа, в том числе о проекте "Шахдениз Компрессия", попутном газе блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и полномасштабной разработке месторождения "Абшерон".

    В ходе обсуждений также состоялся обмен мнениями относительно мер, принимаемых в рамках энергоэффективности и сокращения выбросов метана.

    Напомним, что энергетический диалог между Азербайджаном и ЕС осуществляется с 2022 года.

    Азербайджан и Европейский союз (ЕС) обсудили расширение сотрудничества в области энергетической безопасности, надежного газоснабжения, возобновляемой энергетики и "Зеленого энергетического коридора Каспий-Черное море-Европа".

    Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на своей странице в соцсети "Х".

    Он отметил, что в Брюсселе состоялось IV заседание диалога высокого уровня по энергетике между Азербайджаном и ЕС с участием еврокомиссара по вопросам энергетики и жилищного хозяйства Дана Йоргенсена.

    Министр добавил, что была выражена взаимная заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического энергетического партнерства между Азербайджаном и ЕС.

    "На фоне растущей электрификации и спроса на "зеленую энергию" в Европе мы подчеркнули важность включения проекта "Зеленый энергетический коридор" в перечень "Проектов взаимного интереса" (PMI)", - написал он.

    Пярвиз Шахбазов: Примерно половина экспорта газа Азербайджана поставляется в Европу - ОБНОВЛЕНО
    Пярвиз Шахбазов: Примерно половина экспорта газа Азербайджана поставляется в Европу - ОБНОВЛЕНО

    Пярвиз Шахбазов Дан Йоргенсен Европейский союз (ЕС)
    Фото
    Pərviz Şahbazov: "Azərbaycanın qaz ixracının yarısı Avropaya yönəldilir" - YENİLƏNİB
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    Parviz Shahbazov: About half of Azerbaijan's gas exports go to Europe – UPDATED
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