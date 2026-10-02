Пярвиз Шахбазов: Примерно половина экспорта газа Азербайджана поставляется в Европу - ОБНОВЛЕНО

Примерно половина экспорта газа Азербайджана направляется в европейские страны.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на IV заседании Энергетического диалога высокого уровня, созданного в целях развития стратегического энергетического партнерства между Азербайджаном и ЕС, прошедшем под руководством европейского комиссара по энергетике и жилищному хозяйству Дана Йоргенсена в Брюсселе.

По его словам, в прошлом году в Европу было поставлено 12,8 млрд кубометров газа, а за первые 8 месяцев этого года этот показатель превысил 7 млрд кубометров:

"В этом году с началом первых поставок азербайджанского газа в Германию и Австрию число государств ЕС, получающих азербайджанский газ, достигло 10. Была предоставлена информация о проектах, реализуемых в направлении увеличения добычи газа, в том числе о проекте "Шахдениз Компрессия", попутном газе блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и полномасштабной разработке месторождения "Абшерон".

В ходе обсуждений также состоялся обмен мнениями относительно мер, принимаемых в рамках энергоэффективности и сокращения выбросов метана.

Напомним, что энергетический диалог между Азербайджаном и ЕС осуществляется с 2022 года.

16:09

Азербайджан и Европейский союз (ЕС) обсудили расширение сотрудничества в области энергетической безопасности, надежного газоснабжения, возобновляемой энергетики и "Зеленого энергетического коридора Каспий-Черное море-Европа".

Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на своей странице в соцсети "Х".

Он отметил, что в Брюсселе состоялось IV заседание диалога высокого уровня по энергетике между Азербайджаном и ЕС с участием еврокомиссара по вопросам энергетики и жилищного хозяйства Дана Йоргенсена.

Министр добавил, что была выражена взаимная заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического энергетического партнерства между Азербайджаном и ЕС.

"На фоне растущей электрификации и спроса на "зеленую энергию" в Европе мы подчеркнули важность включения проекта "Зеленый энергетический коридор" в перечень "Проектов взаимного интереса" (PMI)", - написал он.