Директор ББЦ исключен из списка должностных лиц, обеспечиваемых специальной госсвязью
Внутренняя политика
- 02 октября, 2026
- 16:32
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В "Список должностных лиц, обеспечиваемых специальной государственной связью", утвержденный указом президента Азербайджана № 622 от 11 апреля 2019 года, внесены изменения.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.
Согласно документу, пункт 16.2 указанного списка отменен. В нем значился директор Общества с ограниченной ответственностью "Бакинский бизнес-центр" (ББЦ).
Напомним, что 21 сентября Кабинет министров принял решение о передаче ООО "Бакинский бизнес-центр" в подчинение Министерства культуры.
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