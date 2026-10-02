Директор ББЦ исключен из списка должностных лиц, обеспечиваемых специальной госсвязью

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В "Список должностных лиц, обеспечиваемых специальной государственной связью", утвержденный указом президента Азербайджана № 622 от 11 апреля 2019 года, внесены изменения.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно документу, пункт 16.2 указанного списка отменен. В нем значился директор Общества с ограниченной ответственностью "Бакинский бизнес-центр" (ББЦ).

Напомним, что 21 сентября Кабинет министров принял решение о передаче ООО "Бакинский бизнес-центр" в подчинение Министерства культуры.