Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    В Бельгии из-за угрозы взрыва эвакуировали 1 700 учеников образовательного комплекса

    Другие страны
    • 02 октября, 2026
    • 16:40
    В Бельгии из-за угрозы взрыва эвакуировали 1 700 учеников образовательного комплекса

    В городе Мехелене (Бельгия) из-за угрозы взрыва была проведена предупредительная эвакуация около 1 700 учеников образовательного комплекса "Урсулинен".

    Как передает Report, об этом сообщают бельгийские медиа со ссылкой на местную полицию.

    Сообщается, что угроза была передана по телефону, и возможно, был использован электронный голос. В связи с этим произведена эвакуация, и ученики были размещены в близлежащую церковь.

    Полиция проводит расследование из-за инцидента.

    Отметим, что комплекс "Урсулинен" - крупный католический образовательный комплекс в Бельгии, объединяющий детский сад, начальную и среднюю школы.

    Угроза взрыва Эвакуация Бельгия
    Belçikada təhsil kompleksində partlayış təhlükəsi yaranıb, 1 700 şagird təxliyə edilib
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    05:23

    Двум гражданам Ирана предъявлены обвинения в подготовке теракта в Манчестере

    Другие страны
    04:53

    МВФ одобрил продление кредитной программы для Боливии на три года

    Другие страны
    04:16

    UKMTO: У берегов Омана атакован нефтяной танкер

    Другие страны
    04:05

    Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря

    Другие страны
    03:44

    Сегодня отмечается День сотрудничества тюркских государств

    Внешняя политика
    03:07

    Трамп: США не будут вводить запрет на экспорт дизельного топлива

    Другие страны
    02:39

    Bloomberg: Пентагон сократит выплаты военным киберспециалистам

    Другие страны
    02:21

    Обсуждено развитие стратегических связей между Азербайджаном и Сербией

    Внешняя политика
    01:50

    В России заключенный застрелил в поезде конвоира во время этапирования

    В регионе
    Лента новостей