В Бельгии из-за угрозы взрыва эвакуировали 1 700 учеников образовательного комплекса

В городе Мехелене (Бельгия) из-за угрозы взрыва была проведена предупредительная эвакуация около 1 700 учеников образовательного комплекса "Урсулинен".

Как передает Report, об этом сообщают бельгийские медиа со ссылкой на местную полицию.

Сообщается, что угроза была передана по телефону, и возможно, был использован электронный голос. В связи с этим произведена эвакуация, и ученики были размещены в близлежащую церковь.

Полиция проводит расследование из-за инцидента.

Отметим, что комплекс "Урсулинен" - крупный католический образовательный комплекс в Бельгии, объединяющий детский сад, начальную и среднюю школы.