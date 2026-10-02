В Бельгии из-за угрозы взрыва эвакуировали 1 700 учеников образовательного комплекса
Другие страны
- 02 октября, 2026
- 16:40
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В городе Мехелене (Бельгия) из-за угрозы взрыва была проведена предупредительная эвакуация около 1 700 учеников образовательного комплекса "Урсулинен".
Как передает Report, об этом сообщают бельгийские медиа со ссылкой на местную полицию.
Сообщается, что угроза была передана по телефону, и возможно, был использован электронный голос. В связи с этим произведена эвакуация, и ученики были размещены в близлежащую церковь.
Полиция проводит расследование из-за инцидента.
Отметим, что комплекс "Урсулинен" - крупный католический образовательный комплекс в Бельгии, объединяющий детский сад, начальную и среднюю школы.
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