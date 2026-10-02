Belçikada təhsil kompleksində partlayış təhlükəsi yaranıb, 1 700 şagird təxliyə edilib
Digər ölkələr
- 02 oktyabr, 2026
- 16:49
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Belçikanın Mehelen şəhərində partlayış təhlükəsi səbəbindən "Ursulinen" təhsil kompleksinin 1 700-ə yaxın şagirdi təxliyə edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Belçika mediası yerli polisə istinadən məlumat yayıb.
Bildirilib ki, təhdid telefonla edilib və ehtimal ki, elektron səsdən istifadə olunub. Bununla əlaqədar şagirdlər yaxınlıqdakı kilsəyə yerləşdiriliblər.
Polis insidentlə bağlı araşdırma aparır.
Qeyd edək ki, "Ursulinen" kompleksi uşaq bağçasını, ibtidai və orta məktəbləri özündə birləşdirən Belçikadakı katolik təhsil kompleksidir.
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