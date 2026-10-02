ГСССИБ назвала причину технических проблем при аудите информационных систем

В Азербайджане переход госучреждений и компаний от протокола FTP (File Transfer Protocol) к более современной среде CI/CD, помимо ускорения процесса разработки и обновления программного обеспечения, может также создать новые риски кибербезопасности.

Как передает Report, об этом заявил начальник управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности (ГСССИБ) Надир Новрузов на панельной дискуссии в рамках выставки ADEX 2026.

Он также рассказал об основных проблемах, вызвавших задержку в аудите государственных информационных ресурсных систем.

По словам Новрузова, одна из первых трудностей во время аудита связана с техническими проблемами, возникающими на этапе deployment (деплой, развертывание) систем.

"Возникают проблемы с настройкой или что-то не работает. В этом случае наша проверка остается неполной. В таких случаях после устранения технических проблем в системе требуется повторное проведение аудита, что затягивает процесс", - сказал он.

Он добавил, что несвоевременное устранение выявленных в ходе аудита пробелов в безопасности также является одним из главных факторов, затягивающих процесс.