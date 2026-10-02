ГСССИБ назвала причину технических проблем при аудите информационных систем
- 02 октября, 2026
- 16:54
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В Азербайджане переход госучреждений и компаний от протокола FTP (File Transfer Protocol) к более современной среде CI/CD, помимо ускорения процесса разработки и обновления программного обеспечения, может также создать новые риски кибербезопасности.
Как передает Report, об этом заявил начальник управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности (ГСССИБ) Надир Новрузов на панельной дискуссии в рамках выставки ADEX 2026.
Он также рассказал об основных проблемах, вызвавших задержку в аудите государственных информационных ресурсных систем.
По словам Новрузова, одна из первых трудностей во время аудита связана с техническими проблемами, возникающими на этапе deployment (деплой, развертывание) систем.
"Возникают проблемы с настройкой или что-то не работает. В этом случае наша проверка остается неполной. В таких случаях после устранения технических проблем в системе требуется повторное проведение аудита, что затягивает процесс", - сказал он.
Он добавил, что несвоевременное устранение выявленных в ходе аудита пробелов в безопасности также является одним из главных факторов, затягивающих процесс.