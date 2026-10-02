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    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    ГСССИБ назвала причину технических проблем при аудите информационных систем

    ИКТ
    • 02 октября, 2026
    • 16:54
    ГСССИБ назвала причину технических проблем при аудите информационных систем

    В Азербайджане переход госучреждений и компаний от протокола FTP (File Transfer Protocol) к более современной среде CI/CD, помимо ускорения процесса разработки и обновления программного обеспечения, может также создать новые риски кибербезопасности.

    Как передает Report, об этом заявил начальник управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности (ГСССИБ) Надир Новрузов на панельной дискуссии в рамках выставки ADEX 2026.

    Он также рассказал об основных проблемах, вызвавших задержку в аудите государственных информационных ресурсных систем.

    По словам Новрузова, одна из первых трудностей во время аудита связана с техническими проблемами, возникающими на этапе deployment (деплой, развертывание) систем.

    "Возникают проблемы с настройкой или что-то не работает. В этом случае наша проверка остается неполной. В таких случаях после устранения технических проблем в системе требуется повторное проведение аудита, что затягивает процесс", - сказал он.

    Он добавил, что несвоевременное устранение выявленных в ходе аудита пробелов в безопасности также является одним из главных факторов, затягивающих процесс.

    Киберпреступность (кибермошенничество) Международная военная выставка ADEX-2026
    XRİTDX informasiya sistemlərinin auditindəki texniki problemlərin səbəbini açıqlayıb
    Nadir Novruzov: All possible risks must be taken into account when transitioning to CI/CD
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