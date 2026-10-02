İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    XRİTDX informasiya sistemlərinin auditindəki texniki problemlərin səbəbini açıqlayıb

    İKT
    • 02 oktyabr, 2026
    • 16:53
    XRİTDX informasiya sistemlərinin auditindəki texniki problemlərin səbəbini açıqlayıb

    Azərbaycanda dövlət qurumları və şirkətlərin faylların ötürülməsi üçün istifadə etdiyi FTP (File Transfer Protocol) protokolundan daha müasir CI/CD mühitinə keçid zamanı yeni təhlükəsizlik riskləri yarana bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin (XRİTDX) İdarə rəisi Nadir Novruzov "ADEX 2026 – VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi" çərçivəsində keçirilən panel müzakirədə bildirib.

    Xidmət rəsmisi bildirib ki, CI/CD mühitinə keçid proqram təminatının hazırlanması və yenilənməsi prosesini sürətləndirməklə yanaşı, yeni kibertəhlükəsizlik riskləri də yarada bilər: "CI/CD mühitinə keçid özünün gətirdiyi təhlükəsizlik imkanları ilə bərabər, müəyyən təhlükəsizlik problemləri də yaradacaq. Biz bunu görürük və buna kompleks yanaşmaq lazım olacaq. Yəni, sadəcə keçid edib hər şeyə icazə verə bilmərik".

    Dövlət informasiya ehtiyatları sistemlərinin auditindən danışan N.Novruzov yoxlama prosesinin uzanmasına səbəb olan əsas problemlərdən də bəhs edib.

    O bildirib ki, audit zamanı ilk çətinliklərdən biri sistemlərin "deployment" mərhələsində yaranan texniki problemlərlə bağlıdır.

    "Praktikada müəyyən çətinliklərlə qarşılaşırıq. Birincisi, hazırlayan şirkət və yaxud qurum tərəfindən sistemlərin "deployment" vaxtı hər hansı bir sazlanmada çətinlik olur və yaxud nəsə düzgün işləmir. Sistemi yoxlamaq istəyirik, lakin ya sistemin özü, yaxud hansısa hissəsi işləmir. Bu halda bizim yoxlamamız yarımçıq qalır", – deyə N.Novruzov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, belə hallarda sistem üzrə texniki problemlər aradan qaldırıldıqdan sonra auditin yenidən keçirilməsi tələb olunur ki, bu da prosesin müddətini uzadır.

    "Belə olan halda məcbur qalırıq ki, yenidən müraciət edək. Onlar problemləri aradan qaldırandan sonra təkrar yoxlama həyata keçiririk", – Xidmət rəsmisi deyib.

    N.Novruzov audit zamanı aşkar edilən təhlükəsizlik boşluqlarının vaxtında aradan qaldırılmamasının da prosesi uzadan əsas amillərdən biri olduğunu qeyd edib.

    "Prosesi ən çox uzadan məqamlardan biri budur ki, sistem yoxlanılır, boşluqlar aşkar olunur və onların aradan qaldırılması üçün müraciət edilir. Aradan qaldırılma müddəti uzanır və yaxud aradan qaldırıldığı deyilən boşluqları təkrar yoxlayanda görürük ki, yenə boşluqlar var. Bu da müddəti istər-istəməz uzadır", – o əlavə edib.

    Nadir Novruzov Kibercinayətkarlıq (kiberdələduzluq) Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti (XRİTDX)
    ГСССИБ назвала причину технических проблем при аудите информационных систем
    Nadir Novruzov: All possible risks must be taken into account when transitioning to CI/CD
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