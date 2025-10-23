Валютные резервы Азербайджана за год выросли почти на 11%
- 23 октября, 2025
- 12:30
Стратегические валютные резервы Азербайджана на 1 октября 2025 года оцениваются в $81 млрд 472,2 млн.
Как сообщает Report, из них $70 млрд 161,7 млн (86,1%) приходится на активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), а $11 млрд 310,5 млн США (13,9%) - на резервы Центральный банк Азербайджана (ЦБА).
В третьем квартале текущего года валютные резервы страны увеличились на $3 млрд 802,7 млн (на 4,9%), в том числе активы ГНФАР - на $3 млрд 646,1 млн (на 5,5%), а валютные резервы ЦБА - на $156,6 млн (на 1,4%).
За последний год (по сравнению с показателем на 1 октября 2024 года - ред.) валютные резервы страны увеличились на $7 млрд 978,8 млн (на 10,85%): активы ГНФАР выросли на $8 млрд 464,1 млн (на 13,7%), а валютные резервы ЦБА сократились на $485,3 млн (на 4,1%).
|
Валютные резервы
ГНФАР
(млн долларов США)
|
Валютные резервы
ЦБА
(млн долларов США)
|
Валютные резервы
Азербайджана
(млн долларов США)
|
01.10.2025
|
70 161,7
|
11 310,5
|
81 472,2
|
01.07.2025
|
66 515,6
|
11 153,9
|
77 669,5
|
01.04.2025
|
62 740,2
|
11,026.5
|
73 766,7
|
01.01.2025
|
60,031.4
|
10 959,5
|
70 990,9
|
01.10.2024
|
61 697,6
|
11 795,8
|
73 493,4