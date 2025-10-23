Валютные резервы Азербайджана за год выросли почти на 11%

Стратегические валютные резервы Азербайджана на 1 октября 2025 года оцениваются в $81 млрд 472,2 млн.

Как сообщает Report, из них $70 млрд 161,7 млн ​​(86,1%) приходится на активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), а $11 млрд 310,5 млн США (13,9%) - на резервы Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

В третьем квартале текущего года валютные резервы страны увеличились на $3 млрд 802,7 млн (на 4,9%), в том числе активы ГНФАР - на $3 млрд 646,1 млн (на 5,5%), а валютные резервы ЦБА - на $156,6 млн (на 1,4%).

За последний год (по сравнению с показателем на 1 октября 2024 года - ред.) валютные резервы страны увеличились на $7 млрд 978,8 млн (на 10,85%): активы ГНФАР выросли на $8 млрд 464,1 млн (на 13,7%), а валютные резервы ЦБА сократились на $485,3 млн (на 4,1%).