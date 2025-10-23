Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Валютные резервы Азербайджана за год выросли почти на 11%

    Финансы
    • 23 октября, 2025
    • 12:30
    Валютные резервы Азербайджана за год выросли почти на 11%

    Стратегические валютные резервы Азербайджана на 1 октября 2025 года оцениваются в $81 млрд 472,2 млн.

    Как сообщает Report, из них $70 млрд 161,7 млн ​​(86,1%) приходится на активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), а $11 млрд 310,5 млн США (13,9%) - на резервы Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

    В третьем квартале текущего года валютные резервы страны увеличились на $3 млрд 802,7 млн (на 4,9%), в том числе активы ГНФАР - на $3 млрд 646,1 млн (на 5,5%), а валютные резервы ЦБА - на $156,6 млн (на 1,4%).

    За последний год (по сравнению с показателем на 1 октября 2024 года - ред.) валютные резервы страны увеличились на $7 млрд 978,8 млн (на 10,85%): активы ГНФАР выросли на $8 млрд 464,1 млн (на 13,7%), а валютные резервы ЦБА сократились на $485,3 млн (на 4,1%).

    Валютные резервы

    ГНФАР

    (млн долларов США)

    Валютные резервы

    ЦБА

    (млн долларов США)

    Валютные резервы

    Азербайджана

    (млн долларов США)

    01.10.2025

    70 161,7

    11 310,5

    81 472,2

    01.07.2025

    66 515,6

    11 153,9

    77 669,5

    01.04.2025

    62 740,2

    11,026.5

    73 766,7

    01.01.2025

    60,031.4

    10 959,5

    70 990,9

    01.10.2024

    61 697,6

    11 795,8

    73 493,4
