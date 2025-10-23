İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    Azərbaycan son 1 ildə valyuta ehtiyatlarını 11 %-ə yaxın artırıb

    Maliyyə
    • 23 oktyabr, 2025
    • 12:03
    Azərbaycan son 1 ildə valyuta ehtiyatlarını 11 %-ə yaxın artırıb

    Bu il oktyabrın 1-nə Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 81 milyard 472,2 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunun 86,1 %-i və yaxud 70 milyard 161,7 milyon ABŞ dolları Dövlət Neft Fondunun (ARDNF), 13,9 %-i və yaxud 11 milyard 310,5 milyon ABŞ dolları isə Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) payına düşüb.

    Bu ilin III rübündə ölkənin valyuta ehtiyatları 3 milyard 802,7 milyon ABŞ dolları və yaxud 4,9 % artıb. Belə ki, ARDNF-in valyuta ehtiyatlarında 3 milyard 646,1 milyon ABŞ dolları və yaxud 5,5 %, AMB-nin valyuta ehtiyatlarında isə 156,6 milyon ABŞ dolları və yaxud 1,4 % artım olub.

    Son 1 ildə isə ölkənin valyuta ehtiyatları 7 milyard 978,8 milyon ABŞ dolları və yaxud 10,85 % artıb. İl ərzində ARDNF-in valyuta ehtiyatları 8 milyard 464,1 milyon ABŞ dolları və yaxud 13,7 % artım, AMB-nin valyuta ehtiyatları isə 485,3 milyon ABŞ dolları və yaxud 4,1 % azalma nümayiş etdirib.

    ARDNF-in

    valyuta ehtiyatları

    (milyon ABŞ dolları)

    AMB-nin

    valyuta ehtiyatları

    (milyon ABŞ dolları)

    Azərbaycanın

    valyuta ehtiyatları

    (milyon ABŞ dolları)

    01.10.2025

    70 161,7

    11 310,5

    81 472,2

    01.07.2025

    66 515,6

    11 153,9

    77 669,5

    01.04.2025

    62 740,2

    11 026,5

    73 766,7

    01.01.2025

    60 031,4

    10 959,5

    70 990,9

    01.10.2024

    61 697,6

    11 795,8

    73 493,4
    ARDNF Azərbaycan Mərkəzi Bankı valyuta ehtiyatları
    Валютные резервы Азербайджана за год выросли почти на 11%
    Azerbaijan's forex reserves up by almost 11% in year

