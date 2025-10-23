Azərbaycan son 1 ildə valyuta ehtiyatlarını 11 %-ə yaxın artırıb
- 23 oktyabr, 2025
- 12:03
Bu il oktyabrın 1-nə Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 81 milyard 472,2 milyon ABŞ dolları təşkil edib.
"Report" xəbər verir ki, bunun 86,1 %-i və yaxud 70 milyard 161,7 milyon ABŞ dolları Dövlət Neft Fondunun (ARDNF), 13,9 %-i və yaxud 11 milyard 310,5 milyon ABŞ dolları isə Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) payına düşüb.
Bu ilin III rübündə ölkənin valyuta ehtiyatları 3 milyard 802,7 milyon ABŞ dolları və yaxud 4,9 % artıb. Belə ki, ARDNF-in valyuta ehtiyatlarında 3 milyard 646,1 milyon ABŞ dolları və yaxud 5,5 %, AMB-nin valyuta ehtiyatlarında isə 156,6 milyon ABŞ dolları və yaxud 1,4 % artım olub.
Son 1 ildə isə ölkənin valyuta ehtiyatları 7 milyard 978,8 milyon ABŞ dolları və yaxud 10,85 % artıb. İl ərzində ARDNF-in valyuta ehtiyatları 8 milyard 464,1 milyon ABŞ dolları və yaxud 13,7 % artım, AMB-nin valyuta ehtiyatları isə 485,3 milyon ABŞ dolları və yaxud 4,1 % azalma nümayiş etdirib.
|
ARDNF-in
valyuta ehtiyatları
(milyon ABŞ dolları)
|
AMB-nin
valyuta ehtiyatları
(milyon ABŞ dolları)
|
Azərbaycanın
valyuta ehtiyatları
(milyon ABŞ dolları)
|
01.10.2025
|
70 161,7
|
11 310,5
|
81 472,2
|
01.07.2025
|
66 515,6
|
11 153,9
|
77 669,5
|
01.04.2025
|
62 740,2
|
11 026,5
|
73 766,7
|
01.01.2025
|
60 031,4
|
10 959,5
|
70 990,9
|
01.10.2024
|
61 697,6
|
11 795,8
|
73 493,4