Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (10.12.2025)
Maliyyə
- 10 dekabr, 2025
- 08:52
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
62,03
|
- 0,38
|
- 12,61
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
58,34
|
- 0,41
|
- 13,38
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 234,70
|
11,10
|
1 593,70
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
47 560,29
|
- 179,03
|
5 016,07
|
S&P 500
|
6 840,51
|
- 6,00
|
958,88
|
Nasdaq
|
23 576,49
|
30,59
|
4 265,70
|
Nikkei
|
50 518,53
|
- 165,61
|
10 623,99
|
Dax
|
24 162,65
|
116,64
|
4 253,51
|
FTSE 100
|
9 642,01
|
- 3,08
|
1 468,99
|
CAC 40 INDEX
|
8 052,51
|
- 55,92
|
671,77
|
Shanghai Composite
|
3 881,51
|
- 37,32
|
529,75
|
Bist 100
|
11 238,36
|
48,86
|
1 407,80
|
RTS
|
1 108,49
|
5,67
|
215,27
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1628
|
- 0,0017
|
0,1274
|
USD/GBP
|
1,3307
|
- 0,0022
|
0,0791
|
JPY/USD
|
156,6200
|
0,6900
|
- 0,5800
|
RUB/USD
|
77,3381
|
0,4346
|
- 36,1819
|
TRY/USD
|
42,5953
|
0,0435
|
7,2353
|
CNY/USD
|
7,0624
|
- 0,0073
|
- 0,2376
Son xəbərlər
09:15
UEFA Gənclər Liqası: "Qarabağ"ın U-19 komandası bu gün sonuncu matçına çıxacaqFutbol
09:07
Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı, Zaqatala və Şahdağa qar yağır - FAKTİKİ HAVADigər
09:06
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.12.2025)Maliyyə
09:00
UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" bu gün Bakıda "Ayaks"la üz-üzə gələcəkFutbol
08:57
Tonqa Krallığında 5,4 maqnitudada zəlzələ olubDigər ölkələr
08:52
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (10.12.2025)Maliyyə
08:37
Tramp Baydenin rəhbərliyi dövründə FES-də təyinatların qanuniliyini yoxlamağı tapşırıbDigər ölkələr
08:14
Foto
Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıbİnfrastruktur
08:03