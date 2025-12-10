Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.12.2025)

    Финансы
    • 10 декабря, 2025
    • 09:06
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.12.2025)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    62,03

    - 0,38

    - 12,61

    WTI (долл/барр)

    58,34

    - 0,41

    - 13,38

    Золото (долл/унция)

    4 234,70

    11,10

    1 593,70

    Индексы

    Dow-Jones

    47 560,29

    - 179,03

    5 016,07

    S&P 500

    6 840,51

    - 6,00

    958,88

    Nasdaq

    23 576,49

    30,59

    4 265,70

    Nikkei

    50 518,53

    - 165,61

    10 623,99

    Dax

    24 162,65

    116,64

    4 253,51

    FTSE 100

    9 642,01

    - 3,08

    1 468,99

    CAC 40 INDEX

    8 052,51

    - 55,92

    671,77

    Shanghai Composite

    3 881,51

    - 37,32

    529,75

    Bist 100

    11 238,36

    48,86

    1 407,80

    RTS

    1 108,49

    5,67

    215,27

    Валюта

    USD/EUR

    1,1628

    - 0,0017

    0,1274

    USD/GBP

    1,3307

    - 0,0022

    0,0791

    JPY/USD

    156,6200

    0,6900

    - 0,5800

    RUB/USD

    77,3381

    0,4346

    - 36,1819

    TRY/USD

    42,5953

    0,0435

    7,2353

    CNY/USD

    7,0624

    - 0,0073

    - 0,2376
    Ключевые показатели фондовые рынки валютные рынки
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (10.12.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (10.12.2025)
