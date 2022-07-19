Валютные резервы Азербайджана выросли на 4% за последний год

На 1 июля текущего года валютные резервы Азербайджана составили 52 678,7 млн долларов США.

На 1 июля текущего года валютные резервы Азербайджана составили 52 678,7 млн долларов США.

Как сообщает Report, из них 86% или 45 306,8 млн долларов пришлось на долю Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), 14% или 7 371,9 млн долларов - Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Во втором квартале текущего года валютные резервы страны выросли на 278,2 млн долларов или 0,5%. Так, валютные резервы ГНФАР увеличились на 42,8 млн долларов или 0,1 %, а валютные резервы ЦБА - на 235,4 млн долларов или 3,3%.

За последний год валютные резервы страны выросли на 2 118,5 млн долларов или 4,2%. За год валютные резервы ГНФАР выросли на 1 201,9 млн долларов или 2,7%, валютные резервы ЦБА - на 916,6 млн долларов или 14,2%.