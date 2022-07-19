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Валютные резервы Азербайджана выросли на 4% за последний год

Валютные резервы Азербайджана выросли на 4% за последний год На 1 июля текущего года валютные резервы Азербайджана составили 52 678,7 млн долларов США.
Финансы
19 июля 2022 г. 11:38
Валютные резервы Азербайджана выросли на 4% за последний год

На 1 июля текущего года валютные резервы Азербайджана составили 52 678,7 млн долларов США.

Как сообщает Report, из них 86% или 45 306,8 млн долларов пришлось на долю Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), 14% или 7 371,9 млн долларов - Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Во втором квартале текущего года валютные резервы страны выросли на 278,2 млн долларов или 0,5%. Так, валютные резервы ГНФАР увеличились на 42,8 млн долларов или 0,1 %, а валютные резервы ЦБА - на 235,4 млн долларов или 3,3%.

За последний год валютные резервы страны выросли на 2 118,5 млн долларов или 4,2%. За год валютные резервы ГНФАР выросли на 1 201,9 млн долларов или 2,7%, валютные резервы ЦБА - на 916,6 млн долларов или 14,2%.

Валютные запасы ГНФАР (млн долларов США )

Валютные запасы ЦБА (млн долларов США )

Валютные запасы Азербайджана (млн долларов США )

01.07.2022

45 306,8

7 371,9

52 678,7

01.04.2022

45 264,0

7 136,5

52 400,5

01.01.2022

45 025,1

7 075,4

52 100,5

01.10.2021

44 226,4

7 033,8

51 260,2

01.07.2021

44 104,9

6 455,3

50 560,2
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Версия на английском языке Azerbaijan's FX reserves show 4% annual growth
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan son 1 ildə valyuta ehtiyatlarını 4 % artırıb

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