Валютные резервы Азербайджана выросли на 4% за последний год

На 1 июля текущего года валютные резервы Азербайджана составили 52 678,7 млн долларов США.
Как сообщает Report, из них 86% или 45 306,8 млн долларов пришлось на долю Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), 14% или 7 371,9 млн долларов - Центрального банка Азербайджана (ЦБА).
Во втором квартале текущего года валютные резервы страны выросли на 278,2 млн долларов или 0,5%. Так, валютные резервы ГНФАР увеличились на 42,8 млн долларов или 0,1 %, а валютные резервы ЦБА - на 235,4 млн долларов или 3,3%.
За последний год валютные резервы страны выросли на 2 118,5 млн долларов или 4,2%. За год валютные резервы ГНФАР выросли на 1 201,9 млн долларов или 2,7%, валютные резервы ЦБА - на 916,6 млн долларов или 14,2%.
|
Валютные запасы ГНФАР (млн долларов США )
|
Валютные запасы ЦБА (млн долларов США )
|
Валютные запасы Азербайджана (млн долларов США )
|
01.07.2022
|
45 306,8
|
7 371,9
|
52 678,7
|
01.04.2022
|
45 264,0
|
7 136,5
|
52 400,5
|
01.01.2022
|
45 025,1
|
7 075,4
|
52 100,5
|
01.10.2021
|
44 226,4
|
7 033,8
|
51 260,2
|
01.07.2021
|
44 104,9
|
6 455,3
|
50 560,2