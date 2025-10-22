Валютные резервы Азербайджана превысили $80 млрд
Финансы
- 22 октября, 2025
- 11:17
Валютные резервы Азербайджана превысили $81,5 млрд.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на пресс-конференции, посвященной решению регулятора о параметрах процентного коридора.
По его словам, это на 14,7% больше по сравнению с началом года.
"Наши стратегические валютные резервы достаточны для финансирования импорта в течение 37 месяцев, что является невероятно высоким показателем", - добавил он.
Последние новости
11:42
Пашинян назвал его благодарность Алиеву важным шагом впередВ регионе
11:37
Международные путешественники ознакомилась с разрушениями в АгдамеКарабах
11:32
Оливер Кемпкен: Темпы восстановления Карабаха говорят о больших перспективах регионаКарабах
11:31
Пашинян: Надеемся на открытие границы с Турцией в ближайшее времяВ регионе
11:31
СМИ: Рубио завтра посетит Израиль с двухдневным визитомДругие страны
11:30
Путешественник из Германии впечатлен масштабами восстановительных работ в КарабахеКарабах
11:29
Путешественник из Португалии: В Карабахе люди наконец живут в миреКарабах
11:27
Камран Алиев примет участие в мероприятии COP30 в БеленеВнутренняя политика
11:26