Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    Валютные резервы Азербайджана превысили $80 млрд

    Финансы
    • 22 октября, 2025
    • 11:17
    Валютные резервы Азербайджана превысили $80 млрд

    Валютные резервы Азербайджана превысили $81,5 млрд.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на пресс-конференции, посвященной решению регулятора о параметрах процентного коридора.

    По его словам, это на 14,7% больше по сравнению с началом года.

    "Наши стратегические валютные резервы достаточны для финансирования импорта в течение 37 месяцев, что является невероятно высоким показателем", - добавил он.

    валютные резервы Азербайджан Талех Кязымов ЦБА
    Azərbaycanın valyuta ehtiyatları 80 milyard dolları keçib
    Azerbaijan's foreign exchange reserves reach $81.5B

    Последние новости

    11:42

    Пашинян назвал его благодарность Алиеву важным шагом вперед

    В регионе
    11:37

    Международные путешественники ознакомилась с разрушениями в Агдаме

    Карабах
    11:32

    Оливер Кемпкен: Темпы восстановления Карабаха говорят о больших перспективах региона

    Карабах
    11:31

    Пашинян: Надеемся на открытие границы с Турцией в ближайшее время

    В регионе
    11:31

    СМИ: Рубио завтра посетит Израиль с двухдневным визитом

    Другие страны
    11:30

    Путешественник из Германии впечатлен масштабами восстановительных работ в Карабахе

    Карабах
    11:29

    Путешественник из Португалии: В Карабахе люди наконец живут в мире

    Карабах
    11:27

    Камран Алиев примет участие в мероприятии COP30 в Белене

    Внутренняя политика
    11:26

    Азербайджан назвал ключевые направления сотрудничества с Латвией, Эстонией и Финляндией

    Бизнес
    Лента новостей