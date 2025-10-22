Валютные резервы Азербайджана превысили $80 млрд

Валютные резервы Азербайджана превысили $81,5 млрд.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на пресс-конференции, посвященной решению регулятора о параметрах процентного коридора.

По его словам, это на 14,7% больше по сравнению с началом года.

"Наши стратегические валютные резервы достаточны для финансирования импорта в течение 37 месяцев, что является невероятно высоким показателем", - добавил он.