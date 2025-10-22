İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan

    Azərbaycanın valyuta ehtiyatları 80 milyard dolları keçib

    Maliyyə
    • 22 oktyabr, 2025
    • 11:14
    Azərbaycanın valyuta ehtiyatları 80 milyard dolları keçib

    Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 80,5 milyard ABŞ dollarına çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Taleh Kazımov rəhbərlik etdiyi qurumun faiz dəhlizinin parametrləri ilə bağlı qərarına həsr olunmuş mətbuat konfransında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu, ilin əvvəli ilə müqayisədə 14,7 % çoxdur.

    "Strateji valyuta ehtiyatlarımız 37 aylıq idxalı maliyyələşdirməyə kifayət edir və inanılmaz yüksək göstəricidir", - deyə baş bankir əlavə edib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Taleh Kazımov valyuta ehtiyatları
    Валютные резервы Азербайджана превысили $80 млрд
    Azerbaijan's foreign exchange reserves reach $80.5B

    Son xəbərlər

    11:27

    Ayxan Hacızadə TDT-nin üzv və müşahidəçi ölkələrinin xarici diplomatları ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    11:27

    Baş nazir: Trampla Putinin Budapeştdəki görüşünə hazırlıq davam edir

    Digər ölkələr
    11:26

    Azərbaycanda müxtəlif amillərin inflyasiyaya təsir gücü açıqlanıb

    Maliyyə
    11:21
    Foto
    Video

    "Sarsılmaz Tərəfdaşlıq-2025" birgə XTQ təlimi keçirilir

    Hərbi
    11:20

    Şahdağ və Kəlbəcərdə qar yağıb - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    11:19

    Nikol Paşinyan: Azərbaycan Prezidentinə təşəkkür etməyim çox vacib irəliləyişdir

    Region
    11:19

    Avropa çempionatı: Azərbaycanın daha bir boksçusu yarımfinala vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    11:18

    Nazir müavini: Gənclərin dini bilikləri onların dinlərə qarşı hörmətinin formalaşmasına xidmət edir

    Din
    11:14

    Azərbaycanın valyuta ehtiyatları 80 milyard dolları keçib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti