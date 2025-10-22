Azərbaycanın valyuta ehtiyatları 80 milyard dolları keçib
Maliyyə
- 22 oktyabr, 2025
- 11:14
Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 80,5 milyard ABŞ dollarına çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Taleh Kazımov rəhbərlik etdiyi qurumun faiz dəhlizinin parametrləri ilə bağlı qərarına həsr olunmuş mətbuat konfransında bildirib.
Onun sözlərinə görə, bu, ilin əvvəli ilə müqayisədə 14,7 % çoxdur.
"Strateji valyuta ehtiyatlarımız 37 aylıq idxalı maliyyələşdirməyə kifayət edir və inanılmaz yüksək göstəricidir", - deyə baş bankir əlavə edib.
