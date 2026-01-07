"Araz-Naxçıvan"ın fasilədə keçirəcəyi ilk yoxlama oyununun tarixi dəyişdirilib
Futbol
- 07 yanvar, 2026
- 14:23
Hazırlığını gündə 2 məşqlə davam etdirən "Araz-Naxçıvan"ın fasilədə keçirəcəyi ilk yoxlama oyununun tarixi dəyişdirilib.
Bu barədə "Report"a Naxçıvan təmsilçisinin mətbuat xidmətindən bildirilib.
Klubun əvəzedici komandası ilə qarşılaşma əvvəlcədən nəzərdə tutulduğu kimi yanvarın 9-da deyil, bir gün sonra – ayın 10-da baş tutacaq və saat 15:30-da başlayacaq.
Komanda növbəti görüşünü isə yanvarın 14-də, saat 15:00-da "Qəbələ"yə qarşı keçirəcək.
Hər iki matç Bakı Olimpiya Stadionunun ehtiyat meydanında baş tutacaq.
