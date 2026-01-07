İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    • 07 yanvar, 2026
    • 14:23
    Hazırlığını gündə 2 məşqlə davam etdirən "Araz-Naxçıvan"ın fasilədə keçirəcəyi ilk yoxlama oyununun tarixi dəyişdirilib.

    Bu barədə "Report"a Naxçıvan təmsilçisinin mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Klubun əvəzedici komandası ilə qarşılaşma əvvəlcədən nəzərdə tutulduğu kimi yanvarın 9-da deyil, bir gün sonra – ayın 10-da baş tutacaq və saat 15:30-da başlayacaq.

    Komanda növbəti görüşünü isə yanvarın 14-də, saat 15:00-da "Qəbələ"yə qarşı keçirəcək.

    Hər iki matç Bakı Olimpiya Stadionunun ehtiyat meydanında baş tutacaq.

