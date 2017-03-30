В закон "О Центробанке" внесут поправки

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Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Законопроект о внесении поправок в закон "О Центробанке" обсужден на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству и рекомендован на пленарное заседание парламента.

Как сообщает Report, в соответствии с поправками вносится изменение в статью о выдаче целевых кредитов кредитным организациям и отменяется статья 49.1.

Отметим, что в статье 49.1.1 говорится, что Центральный банк может под госгарантии выдавать кредиты банкам в целях финансирования проектов социально-экономического значения, а также финансовой поддержки реального сектора экономики. Форму, правила и условия кредитов устанавливает правление Центрального банка.

В статье 49.1.2 говорится, что в случае возникновения необходимости выполнения долгового обязательства по целевому кредиту за счет госгарантий, и в случае, если долговое обязательство полностью или частично будет выполняться посредством выпуска государственных долговых бумаг с согласия Центробанка, ЦБА в соответствии с условиями эмиссии приобретает эти ценные бумаги на первичном рынке.