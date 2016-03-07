​В Тбилиси пройдет облигационный конгресс стран СНГ

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ 16-17 июня 2016 в Тбилиси состоится XIII Облигационный конгресс стран СНГ и Балтии. Как сообщает Report, грузинское представительство Pasha Bank является одним из спонсоров конгресса.

Темами обсуждений на мероприятии станут нынешнее состояние и перспективы развития долговых рынков развивающихся стран.

В ходе собрания инвесторы обсудят макроэкономическое развитие и перспективы финансовых рынков стран СНГ, состоятся презентации о рынках облигаций Азербайджана, Грузии, Армении, Украины, Казахстана и других стран.

Регистрационный взнос составляет 38 тыс. рублей, для представителей стран СНГ - 24 тыс. рублей. При регистрации до 16 апреля 2016 (включительно) предоставляется скидка 10%.

Регистрация доступна по ссылке http://cbonds-congress.com/events/311/registration/.