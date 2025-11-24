В Стамбуле подписана декларация о создании TÜRKSAİ
Финансы
- 24 ноября, 2025
- 13:44
В Стамбуле создан Союз высших органов аудита тюркских государств (TÜRKSAİ).
Как сообщает Report со ссылкой на Счетную палату Азербайджана, в объединение вошли высшие аудиторские структуры Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.
Азербайджанскую делегацию на мероприятии возглавил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов.
Учредительную декларацию о создании TÜRKSAİ подписали руководители высших органов аудита пяти стран.
Последние новости
14:59
Посол Омана: Арабские страны стремятся улучшить сотрудничество с АзербайджаномВнешняя политика
14:52
NETTY2025 определяет номинантов, начато голосованиеИКТ
14:52
Грузия избрана председателем ПА ОЧЭСВ регионе
14:50
Шалва Папуашвили: Тбилиси поддерживает шаги для прочного мира между Баку и ЕреваномВ регионе
14:46
Трамп заявил о прогрессе в мирных переговорах между Россией и УкраинойДругие страны
14:44
Фото
Переселившимся в село Мамедбейли 30 семьям вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
14:34
ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью более 1500 гаПроисшествия
14:33
Фото
В рамках форума в Шуше обсуждено энергопартнерство между Азербайджаном и ТурциейВнешняя политика
14:33