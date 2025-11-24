Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    В Стамбуле подписана декларация о создании TÜRKSAİ

    Финансы
    • 24 ноября, 2025
    • 13:44
    В Стамбуле подписана декларация о создании TÜRKSAİ

    В Стамбуле создан Союз высших органов аудита тюркских государств (TÜRKSAİ).

    Как сообщает Report со ссылкой на Счетную палату Азербайджана, в объединение вошли высшие аудиторские структуры Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

    Азербайджанскую делегацию на мероприятии возглавил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов.

    Учредительную декларацию о создании TÜRKSAİ подписали руководители высших органов аудита пяти стран.

