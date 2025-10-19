В США обсуждено укрепление сотрудничества Азербайджана с исламскими финучреждениями

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в рамках визита в США принял участие во встрече Совета директоров стран-членов Исламского банка развития (ИБР) и приеме, организованном в их честь в рамках ежегодного собрания Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка на 2025 год.

Как сообщает Report, об этом глава Минэкономики написал в соцсети Х.

Он отметил, что встреча стала полезной платформой для обмена мнениями по приоритетам устойчивого и инклюзивного развития с председателем Группы ИБР Мухаммедом Сулейманом Аль-Джасиром и коллегами, представляющими страны-члены.

На встрече особое внимание было уделено подготовительным работам к проведению Азербайджаном ежегодного собрания Группы ИБР в 2026 году и вопросам укрепления сотрудничества с исламскими финансовыми институтами для достижения общих целей развития.