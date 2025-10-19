İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü

    Azərbaycanın islam maliyyə institutları ilə əməkdaşlığının gücləndirilməsi müzakirə olunub

    Maliyyə
    • 19 oktyabr, 2025
    • 11:55
    Azərbaycanın islam maliyyə institutları ilə əməkdaşlığının gücləndirilməsi müzakirə olunub

    ABŞ-də səfərdə olan Azərbaycanın iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankı Qrupunun 2025-ci il üzrə İllik Toplantısı çərçivəsində İslam İnkişaf Bankına üzv ölkələr üzrə Müdirlərin görüşündə və onların şərəfinə təşkil olunan naharda iştirak edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı nazir "X" hesabında paylaşım edib.

    O qeyd edib ki, görüş İslam İnkişaf Bankı Qrupunun sədri Məhəmməd Süleyman Əl-Casir və üzv dövlətləri təmsil edən həmkarlarla dayanıqlı və inklüziv inkişaf prioritetləri üzrə fikir mübadiləsi aparmaq üçün faydalı platforma olub.

    Görüş zamanı Azərbaycanın 2026-cı ildə İslam İnkişaf Bankı Qrupunun İllik Toplantısına ev sahibliyi etməsi ilə bağlı hazırlıq işlərinə və ümumi inkişaf məqsədləri üçün islam maliyyə institutları ilə əməkdaşlığın gücləndirilməsi məsələlərinə xüsusi diqqət ayırılıb.

    Mikayıl Cabbarov İslam İnkişaf Bankı Beynəlxalq Valyuta Fondu Dünya Bankı Qrupu
    Foto
    В США обсуждено укрепление сотрудничества Азербайджана с исламскими финучреждениями
    Foto
    Azerbaijan, Islamic financial institutions mull strengthening cooperation

    Son xəbərlər

    12:28

    Abdullah Zubir Premyer Liqada 50-ci qolunu vurub

    Futbol
    12:18

    Azərbaycanın bəzi rayonlarında leysan yağacaq, dolu düşəcək

    Ekologiya
    12:05
    Foto

    Cəlilabadda yol qəzasında xəsarət alanların sayı artıb - SİYAHI, YENİLƏNİB

    Hadisə
    12:04

    "Kəpəz" səfərdə 25-ci dəfə böyükhesablı qələbəyə sevinib

    Futbol
    12:00

    Axar.az xəbər saytı 12 yaşını qeyd edir

    Media
    11:55
    Foto

    Azərbaycanın islam maliyyə institutları ilə əməkdaşlığının gücləndirilməsi müzakirə olunub

    Maliyyə
    11:34

    Ekspert: ABŞ nüvə obyektlərinə hücumdan əvvəl İranı məlumatlandırıb

    Region
    11:17

    ABŞ-də yol qəzasında 9-u azyaşlı olmaqla 11 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    11:03

    Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətində prezident seçkiləri keçirilir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti