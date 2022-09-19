В системе БОС ограничена продажа страховых полисов "Азсыгорта"

В информационной системе Бюро обязательного страхования (БОС) ограничена продажа страхового полиса "Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств" ОАО "Азсыгорта". Об этом сообщает Report со ссылкой на Бюро.

В информационной системе Бюро обязательного страхования (БОС) ограничена продажа страхового полиса "Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств" ОАО "Азсыгорта".



Об этом сообщает Report со ссылкой на Бюро.



Центральный банк Азербайджана ограничил действие лицензии компании, отозвав разрешение, выданное ОАО "Азсыгорта" по виду "Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств". Решение было принято на основании добровольного заявления в соответствии с законом "О страховой деятельности".