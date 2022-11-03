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В Самарканде стартовал II Экономический форум

В Самарканде стартовал II Экономический форум II Экономический форум Узбекистана начал свою работу в Самарканде, который продлится до 4 ноября.
Финансы
3 ноября 2022 г. 10:59
В Самарканде стартовал II Экономический форум

II Экономический форум Узбекистана начал свою работу в Самарканде, который продлится до 4 ноября.

Как передает Report со ссылкой на СМИ Узбекистана, его основная тема - стратегия развития и перспективы республики в будущем.

В ходе форума будут обсуждены такие вопросы, как роль частного сектора в поддержании экономического роста; монетарная политика, способная обеспечить макроэкономическую стабильность; важность перехода к "зеленой" экономике на фоне изменения климата; трансформация демографических рисков в возможности для человеческого капитала; перспективы развития инфраструктуры в Узбекистане.

На церемонии открытия заместитель премьер-министра - министр экономразвития и сокращения бедности Узбекистана Джамшид Кучкаров сказал, что одной из целей проводимых в стране реформ на ближайшие годы является сокращение числа бедных в стране в 2 раза, а также доведение среднего дохода населения до 4 тыс. долларов в год.

Как сообщили организаторы, в мероприятии принимают участие ведущие инвесторы, представители крупных международных, региональных и национальных финансовых институтов.

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