В России курс доллара превысил исторический максимум

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Курс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей, обновив таким образом исторический максимум декабря 2014 года. Как сообщает Report, по данным на 15:30 по бакинскому времени курс составил 80,764 рубля за доллар.

Российская валюта слабеет на фоне снижения цен на нефть. 18 января цена нефтяной корзины ОПЕК опустилась до минимума за 13 лет — 24,74 доллара за баррель.

Аналитическая группа Report cчитает, что в случае продолжения снижения цен на нефть курс доллара в России может приблизиться к уровню 90 RUB/USD, а курс евро к - 100 RUB/EUR.