 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В России курс доллара превысил исторический максимум

    Прогнозируется, что его курс может приблизиться к уровню 90 RUB/USD

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Курс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей, обновив таким образом исторический максимум декабря 2014 года. Как сообщает Report, по данным на 15:30 по бакинскому времени курс составил  80,764 рубля за доллар.

    Российская валюта слабеет на фоне снижения цен на нефть. 18 января цена нефтяной корзины ОПЕК опустилась до минимума за 13 лет — 24,74 доллара за баррель. 

    Аналитическая группа Report cчитает, что в случае продолжения снижения цен на нефть курс доллара  в России может приблизиться к уровню 90 RUB/USD, а курс евро к - 100 RUB/EUR. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi