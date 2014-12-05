В ноябре объем электронных торгов на валютной секции Азербайджана уменьшился на 6%

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ В ноябре 2014 года на торгах в валютной секции по USD/AZN Бакинской межбанковской валютной биржи (BBVB) приняло участие 7 банков.

Как сообщает Report, в отчетном месяце в Биржевой электронной системе торгов (БЭСТ) проведено 38 торговых сессий и зарегистрированы 23 сделки. Общий объем торгов составил 38,589 миллиона манатов, или 49,195 миллионов в долларовом эквиваленте.

Объем торгов на валютной секции по сравнению с октябрем уменьшился на 2,409 млн. манатов или на 6%.

Среднедневной оборот в биржевой электронной системе торгов по USD/AZN в ноябре достиг примерно $2,589 миллионов, тогда как средний объем каждой сделки составил $2,139 миллионов.

Следует отметить, что биржевой курс национальной валюты по инструменту USD/AZN_TOD в отчетном месяце не изменился и составил 0,7829 за 1 USD. При этом средневзвешенный курс доллара США по отношению к манату составил в ноябре 2014 года 0,7844 AZN за 1 USD.

Среднемесячная процентная ставка, рассчитываемая на основе заявок банков маркет-мейкеров на кредиты BakIBOR сроком до 90 дней в ноябре 2014 г. составила 9,81% годовых в манатах и 9,92% годовых в долларах США. Ставка по BakIBID сроком до 90 дней составила 4,34% годовых в манатах и 4,27% в долларах США.