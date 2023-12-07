В МВФ предупредили о рисках в случае конфискации активов РФ

Конфискация замороженных российских активов может подорвать мировую финансовую стабильность и денежно-кредитную политику.
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"Мы должны очень тщательно учитывать, какими могли бы быть риски для денежно-кредитной политики и финансовой стабильности. Какими могли бы быть риски, как ими можно было бы заниматься. Мы можем сказать следующее: если было бы использование [замороженных российских активов], то оно должно было бы опираться на международную основу", - сказала Георгиева.
Напомним, что ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс рассказал о возможности конфисковать часть из замороженных на территории стран ЕС 28 млрд евро частных российских активов.