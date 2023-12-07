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В МВФ предупредили о рисках в случае конфискации активов РФ

В МВФ предупредили о рисках в случае конфискации активов РФ Конфискация замороженных российских активов может подорвать мировую финансовую стабильность и денежно-кредитную политику.
Финансы
7 декабря 2023 г. 06:51
В МВФ предупредили о рисках в случае конфискации активов РФ

Конфискация замороженных российских активов может подорвать мировую финансовую стабильность и денежно-кредитную политику.

Как передает Report, об этом заявила на катарском экономическом форуме исполнительный директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

"Мы должны очень тщательно учитывать, какими могли бы быть риски для денежно-кредитной политики и финансовой стабильности. Какими могли бы быть риски, как ими можно было бы заниматься. Мы можем сказать следующее: если было бы использование [замороженных российских активов], то оно должно было бы опираться на международную основу", - сказала Георгиева.

Напомним, что ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс рассказал о возможности конфисковать часть из замороженных на территории стран ЕС 28 млрд евро частных российских активов.

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