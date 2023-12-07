В МВФ предупредили о рисках в случае конфискации активов РФ

Конфискация замороженных российских активов может подорвать мировую финансовую стабильность и денежно-кредитную политику.

Конфискация замороженных российских активов может подорвать мировую финансовую стабильность и денежно-кредитную политику.

Как передает Report , об этом заявила на катарском экономическом форуме исполнительный директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

"Мы должны очень тщательно учитывать, какими могли бы быть риски для денежно-кредитной политики и финансовой стабильности. Какими могли бы быть риски, как ими можно было бы заниматься. Мы можем сказать следующее: если было бы использование [замороженных российских активов], то оно должно было бы опираться на международную основу", - сказала Георгиева.

Напомним, что ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс рассказал о возможности конфисковать часть из замороженных на территории стран ЕС 28 млрд евро частных российских активов.