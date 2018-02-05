В мире высоких технологий ожидается крупнейшая сделка

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Если американский производитель чипов Broadcom поглотит сингапурскую Qualcomm, в результате появится один из главных лидеров на рынке чипов, начиная от чипов для смартфонов и заканчивая чипами для следующего поколения электромобилей.

Как сообщает Report со ссылкой Financial Times, Broadcom готовится предложить Qualcomm 145 млрд долларов. Если сделка состоится, она станет крупнейшей в мире высоких технологий.

Напомним, сейчас Qualcomm – крупнейший производитель SoC для смартфонов и планшетов, а Broadcom - Wi-Fi модемов.