В Калифорнии закрыли один из крупнейших американских банков

Регулирующие органы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank (SVB), который стал самым крупным банком, рухнувшим в США после последнего финансового кризиса.

Регулирующие органы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank (SVB), который стал самым крупным банком, рухнувшим в США после последнего финансового кризиса.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC).

FDIC назначен внешним управляющим SVB, который специализировался на работе со стартапами Кремниевой долины.

"Silicon Valley Bank, Санта-Клара, Калифорния, был закрыт сегодня калифорнийским департаментом финансовой защиты и инноваций, который назначил Федеральную корпорацию страхования вкладов конкурсным управляющим", - сообщил FDIC.

FDIC перевел все застрахованные депозиты из SVB в созданную им отдельную структуру - Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. "Все застрахованные вкладчики будут иметь полный доступ к своим застрахованным вкладам не позднее утра понедельника", - сказано в сообщении.

"Она отметила, что банковская система сохраняет устойчивость, а у регуляторов есть эффективные средства реагирования на такого типа события", - сообщило по итогам министерство финансов.