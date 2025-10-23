В III квартале ГНФАР приобрел около 4 тонн золота
Финансы
- 23 октября, 2025
- 10:53
В III квартале этого года Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) приобрел 3,7 тонны золота и увеличил свои золотые резервы до 184,8 тонн.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.
По состоянию на 1 октября доля золота в инвестиционном портфеле ГНФАР составила 32,8%, что на 4 процентных пункта больше по сравнению с 1 июля. Помимо закупок золота, свою роль в этом росте сыграло и повышение его цены.
Последние новости
11:39
Доля доллара в инвестиционном портфеле ГНФАР увеличиласьФинансы
11:35
СК Армении: 13 человек арестованы по делу о массовых беспорядках в ГюмриВ регионе
11:35
ГНФАР увеличил долю инвестиций в инструменты с рейтингом "AA" и "A"Финансы
11:32
Задержаны граждане Марокко и Пакистана, пытавшиеся нарушить госграницу АзербайджанаПроисшествия
11:27
В парламенте Армении построят новый лифт для депутатов стоимостью $67 тыс.В регионе
11:19
На соцвыплаты в 2025 году направлено более 1,4 млрд манатовСоциальная защита
11:18
Зеленский: Украина готова к переговорам с РФ, но территориальные уступки исключеныДругие страны
11:18
ЕС утвердил 19-й пакет санкций в отношении России - ОБНОВЛЕНОДругие страны
11:17