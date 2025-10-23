Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    В III квартале ГНФАР приобрел около 4 тонн золота

    Финансы
    • 23 октября, 2025
    • 10:53
    В III квартале этого года Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) приобрел 3,7 тонны золота и увеличил свои золотые резервы до 184,8 тонн.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.

    По состоянию на 1 октября доля золота в инвестиционном портфеле ГНФАР составила 32,8%, что на 4 процентных пункта больше по сравнению с 1 июля. Помимо закупок золота, свою роль в этом росте сыграло и повышение его цены.

    золото ГНФАР
    ARDNF III rübdə 4 tona yaxın qızıl alıb
    SOFAZ purchased nearly 4 tons of gold in 3Q2025

