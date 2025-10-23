В III квартале ГНФАР приобрел около 4 тонн золота

В III квартале этого года Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) приобрел 3,7 тонны золота и увеличил свои золотые резервы до 184,8 тонн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.

По состоянию на 1 октября доля золота в инвестиционном портфеле ГНФАР составила 32,8%, что на 4 процентных пункта больше по сравнению с 1 июля. Помимо закупок золота, свою роль в этом росте сыграло и повышение его цены.