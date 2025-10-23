İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    ARDNF III rübdə 4 tona yaxın qızıl alıb

    Maliyyə
    • 23 oktyabr, 2025
    • 10:41
    Bu ilin III rübündə Azərbaycan Dövlət Neft Fondu (ARDNF) 3,7 ton qızıl alıb və qızıl ehtiyatlarını 184,8 tona çatdırıb.

    "Report" bu barədə Fonda istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, oktyabrın 1-nə ARDNF-in investisiya portfelində qızılın xüsusi çəkisi 32,8 % olub ki, bu da iyulun 1-i ilə müqayisədə 4 faiz bəndi çoxdur. Bu artımda qızıl alışı ilə yanaşı, onun qiymətinin artması da rol oynayıb.

    В III квартале ГНФАР приобрел около 4 тонн золота
    SOFAZ purchased nearly 4 tons of gold in 3Q2025

