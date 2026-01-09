Зеленский: Украина рассчитывает на продолжение сотрудничества с Великобританией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна рассчитывает на продолжение сотрудничества с Великобританией.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом он заявил во время встречи с главой МО Великобритании Джоном Хили, который находится с визитом в Киеве.

"Мы начинаем новую страницу в наших отношениях после 100-летнего соглашения. И я думаю, что последнее решение в Лондоне о совместном производстве дронов - это очень сильное решение. Спасибо за это сотрудничество. Мы рассчитываем на продолжение этих шагов", - сказал Зеленский во время встречи.

Президент также отметил, что чрезвычайно важным является решение по ПВО, и он хотел бы обсудить это во время разговора с министром после российской ночной атаки.

"Я думаю, вы знаете все подробности этой атаки во время всех этих переговоров, всех этих будущих мирных переговоров, всех этих разговоров и решений по гарантиям безопасности и встреч не только с европейцами, но и с американской делегацией в Европе", - добавил Зеленский.

Он отметил, что в это же время Россия очень много атакует гражданскую и энергетическую инфраструктуры Украины, "поэтому решение о том, как усилить нашу оборону, является очень важным".

Напомним, что 6 января по итогам встречи Коалиции желающих в Париже президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерении развернуть международные силы на украинской территории. Участники также подписали декларацию о гарантиях безопасности Киеву.