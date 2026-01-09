Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    Зеленский: Украина рассчитывает на продолжение сотрудничества с Великобританией

    Другие страны
    • 09 января, 2026
    • 18:22
    Зеленский: Украина рассчитывает на продолжение сотрудничества с Великобританией

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна рассчитывает на продолжение сотрудничества с Великобританией.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом он заявил во время встречи с главой МО Великобритании Джоном Хили, который находится с визитом в Киеве.

    "Мы начинаем новую страницу в наших отношениях после 100-летнего соглашения. И я думаю, что последнее решение в Лондоне о совместном производстве дронов - это очень сильное решение. Спасибо за это сотрудничество. Мы рассчитываем на продолжение этих шагов", - сказал Зеленский во время встречи.

    Президент также отметил, что чрезвычайно важным является решение по ПВО, и он хотел бы обсудить это во время разговора с министром после российской ночной атаки.

    "Я думаю, вы знаете все подробности этой атаки во время всех этих переговоров, всех этих будущих мирных переговоров, всех этих разговоров и решений по гарантиям безопасности и встреч не только с европейцами, но и с американской делегацией в Европе", - добавил Зеленский.

    Он отметил, что в это же время Россия очень много атакует гражданскую и энергетическую инфраструктуры Украины, "поэтому решение о том, как усилить нашу оборону, является очень важным".

    Напомним, что 6 января по итогам встречи Коалиции желающих в Париже президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерении развернуть международные силы на украинской территории. Участники также подписали декларацию о гарантиях безопасности Киеву.

    Владимир Зеленский Украина Великобритания министр обороны Джон Хили российско-украинская война ПВО военное сотрудничество

    Последние новости

    18:47

    МВД Сирии сообщило о задержании одного из ключевых лидеров ИГИЛ в Алеппо

    Другие страны
    18:40

    Глава МИД Ирана встретился с лидером "Хезболлах"

    Другие страны
    18:38

    Мирзоян и Куинн обсудили отношения Армении и США, проект TRIPP

    В регионе
    18:29

    В результате ударов РФ по Киеву повреждена коммунальная система Верховной Рады

    Другие страны
    18:22

    Зеленский: Украина рассчитывает на продолжение сотрудничества с Великобританией

    Другие страны
    18:19

    Соглашение с MERCOSUR получило предварительное согласие стран ЕС

    Другие страны
    18:09

    Дело о выдаче незаконных орденов и медалей направлено в Бинагадинский районный суд

    Происшествия
    18:05

    Папоян назвал товары для возможного экспорта из Армении в Азербайджан

    В регионе
    18:01

    СЭБ сообщила о продолжающемся расследовании взломов аккаунтов в Telegram и WhatsApp

    ИКТ
    Лента новостей