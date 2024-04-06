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В этом году в Азербайджане потребителям возвращена часть НДС на сумму 44 млн манатов

В этом году в Азербайджане потребителям возвращена часть НДС на сумму 44 млн манатов В январе-марте этого года в Азербайджане возвращено 43,8 млн манатов НДС, уплаченного потребителями, являющимися физическими лицами, за товары и услуги, приобретенные у лиц, осуществляющих розничную торговлю, общественное питание и медицинскую деятельност
Финансы
6 апреля 2024 г. 13:28
В этом году в Азербайджане потребителям возвращена часть НДС на сумму 44 млн манатов

В январе-марте этого года в Азербайджане возвращено 43,8 млн манатов НДС, уплаченного потребителями, являющимися физическими лицами, за товары и услуги, приобретенные у лиц, осуществляющих розничную торговлю, общественное питание и медицинскую деятельность.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

Согласно информации, на сегодняшний день на портале edvgerial.az зарегистрировано более 2,7 млн пользователей. С момента начала реализации проекта по 1 апреля 2024 года потребителям, зарегистрированным на портале, возвращено 559,5 млн манатов НДС по более чем 1,5 млрд кассовых чеков.

В результате реализации проекта "возврат НДС" значительно возрос удельный вес безналичных платежей в сфере розничной торговли, общественного питания и медицинских услуг.

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Версия на азербайджанском языке Bu il “ƏDV geri al” layihəsi çərçivəsində 44 milyon manat qaytarılıb

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