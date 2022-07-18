В этом году ГНФАР увеличил активы на почти 1%

На 1 июля текущего года активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) составили 45 306,8 млн долларов США.

На 1 июля текущего года активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) составили 45 306,8 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на Фонд, это на 0,6% больше по сравнению с началом года.

В январе-июне 2022 года бюджетные доходы ГНФАР составили 6 935,2 млн манатов, бюджетные расходы - 4 663,2 млн манатов.

За отчетный период доходы ГНФАР в связи с реализацией нефтегазовых соглашений составили 10 369,2 млн манатов, в том числе прибыль от продажи нефти и газа - 9 588,6 млн манатов, бонусные выплаты – 768,7 млн манатов, транзитные доходы – 7,2 млн манатов.

За отчетный период трансферт в государственный бюджет в рамках исполнения бюджета на 2022 год составил 4 648,0 млн манатов. На финансирование "Госпрограммы по повышение международной конкурентоспособности системы образования Азербайджанской Республики на 2019-2023 гг." – 4,2 млн манатов. В январе-июне расходы на управление ГНФАР составили 11,0 млн манатов.

За прошедшие полгода отрицательная разница, вызванная краткосрочными колебаниями рыночной стоимости в связи с переоценкой активов ГНФАР, составила 3 434,0 млн манатов.

Внебюджетные расходы Фонда из-за изменения курса валют составили 1 793,3 млн манатов.

Текущие процессы в мировой экономике, а также на международных финансовых рынках не проходят бесследно для инвестиционного портфеля ГНФАР. Так, на фоне довольно серьезного замедления глобального экономического роста, фиксирования самого высокого за последние сорок лет роста цен в развитых странах, для которых характерны достаточно низкие показатели инфляции в течение длительного времени, в том числе дальнейшего углубления геополитического кризиса, а также продолжающихся после пандемии перебоев в цепочке поставок и жестких ограничений в Китае на глобальных финансовых рынках наблюдаются резкие колебания. Как упоминалось ранее, международные финансовые рынки являются зеркалом мировой экономики, и в период подобной неопределенности естественно наличие аналогичной реакции финансовых рынков. Как результат, в первом квартале текущего года в США наблюдалось замедление экономического роста, довольно слабый экономический рост в таких регионах и странах, как еврозона и Великобритания, очень высокие инфляционные тенденции, а также несбалансированная жесткая монетарная политика, проводимая центральными банками, которые сопровождались нетрадиционным и очень редко встречающимся в истории явлением таким, как резкое снижение мировых индексов акций и облигаций. Как и инвестиционные портфели многих институциональных инвесторов, в том числе суверенных фондов, средства ГНФАР состоят в основном из котируемых на бирже акций и облигаций (около 80% инвестиционного портфеля), выраженных в различных валютах. Эти колебания финансовых рынков наряду с упомянутыми инвесторами отражаются в инвестиционном портфеле ГНФАР как нереализованная временная отрицательная разница, вызванная краткосрочными ценовыми колебаниями.